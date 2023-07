Pozvali Hrvate i Srbe na kulturalnu razmjenu i nastao je kaos: ‘Kako to misliš da su Splićani jugonostalgičari’

Autor: Z.S.

‘Pozdrav komšije! Danas se održava kulturalna razmjena sa Srbijom!’ Taj je post osvanuo na Redditu, i očekivano privukao brojne korisnike i iz Hrvatske i iz Srbije.

“Dobar dan komšije i dobrodošli na Hreddit! Danas ćemo ugostiti prijatelje s r/serbia! Pozivamo vas da se pridružite i odgovorite im na pitanja o Hrvatskoj i hrvatskom načinu života. Molimo vas da prilikom odgovaranja vodite računa da su odgovori kvalitetni. Cultural Exchange održava se od danas do sutra navečer”, stoji u opisu posta gdje su i navedena pravila kojih se svi moraju pridržavati, ako ne žele da im komentari budi izbrisani. Tako je primjerice zabranjeno vrijeđanje i maltretiranje, a u slučaju razvijanja negativne rasprave, moderatori zadržavaju pravo privremeno zaključati komentare.

Pa evo otprilike kako je na početku izgledala ova razmjena:





Žestok uvod

“Odakle dolazi to ‘rivalstvo’ između Dalmoša i Purgera? Da li je to samo u pitanju Hajduk–Dinamo, ili ima nekih dubljih istorijskih/kulturoloških razloga?”, prvo je pitanje koje je postavljeno.

“Osim Hajduk-Dinamo prepucavanje ima donekle razlika u mentalitetu koje ja osobno smatram prenapuhanima, al nekim ljudima su jako bitne. Dalmoši su obično glasniji i otvoreniji dok su kontinentalci (ne samo Zagreb) nešto zatvoreniji. Na kraju dana ovisi o pojedincu.”

“Hajduk-Dinamo.”

“Ja bih rekao da su u Splitu više jugonostalgičari, dok su Purgeri više desni (ako me razumiješ). Ali to je samo jedan razlog. Ima ih sigurno još puno i svi su glupi do bola jer i rulja koja se okuplja u tim grupicama nije pretjerano pametna.”









“To je skroz pogrešno. U ZG je na vlasti Možemo, a u ST je donedavno bio HDZ, a sada Puljak.”

“Krivo bi reka. Oni ‘fetivi’ Splićani su bili antifašisti, isto ka i Šibenčani. Na Sutjesci su Split i Šibenik jedini gradovi sa 1000+ stradalih boraca. Samo šta se Split masovno širija i doselilo se svega i svačega, a ti ‘fetivi’ su se rasuli po otocima uglavnon. Danas u Splitu teško da ćeš naći jugonostalgičara, antifašista, i sl.”

“Ja bih rekao da su u Splitu više jugonostalgičari”, komentar koji je izazvao buru.

“Ironično je što je Torcida okrenula u desno i već neko vrijeme se pojavljuju ustaški transparenti.”

“Torcida koja redovito skandira ZDS i ‘ubi Srbina’ je baš jugonostalgičarska”.

“Politički, gospodarski i ekonomski Zagreb je centar Hrvatske, sve odluke dolaze iz Zagreba, to je početak i temelj. Uz to Dinamo je imao ogromnu potporu države u 90-ima, čak je i trebao biti državni klub (period Croatie) što je dodatno produbilo jaz. Naravno dosta problema Splita i Dalmacije je do lokalnih službenika i političara ali se to aktivno prebacuje na Zagreb, iako su premijeri bili iz Dalmacije što je samo nadolijevanje ulja na vatru.”

Jezik komunikacije

Potom su se neki zezali na račun uputa administratora oko korištenja jezika komunikacije.

“Službeni jezici razmjene su hrvatski i srpski. Slobodni ste koristiti i engleski po potrebi. Molimo vas da u ovom threadu pišete latinicom. Ukoliko pišete ćirilicom, nužno je da ispod pitanja napišete isti tekst na latinici”, poručili su s Reddita, na što je bilo nekoliko reakcija.

“Ček ček, što ne koristimo isti jezik? Sada ne razumijem više ništa… Stalno se govori da smo isti narod, isti jezik, ko nas bre zavadi, a sada ipak nije isti jezik? Ne razumem kako bre?”

“Pa nikada nije bio isti jezik, u bivšoj Jugi, učio se srpsko-hrvatski, dakle, oduvijek su bila dva jezika…”

Rast standarda?

“Da li osjećate boljitak u standardu u proteklih nekoliko godina? Kad god dođem kod vas, imam dojam da ljudi više kukaju nego što im je realno loše, mada je to moj dojam kada pričam sa Dalmatincima. Čak mi djeluje da je gora kuknjava nego u Srbiji. Da li je to samo moj dojam ili to jeste široko zastupljeno kod vas”, stiglo je još jedno pitanje.

“Nemoj virovat lažima koje čuješ po medijima. Nogomet nije nacionalni sport Hrvata, kukanje je.”

Koliko vas je bilo u Srbiji?

“Koliko vas je ikad bilo u Srbiji? Ako bi napravili anketu, jel bi izašlo na 10-20%?”

“Nisam nikada bio, ako me posao ne nanese nekim slučajem vjerojatno ni neću. Mislim kako ti je procjena dobra, možda u sredini 15%.”

“Ja idem ponekad, zato što imam dosta familije u BG-u, ali i u cijeloj Srbiji. Mislim da bi svakako bilo i više od 20%, većina ljudi koje znam je bila barem turistički, ili ima nekog svog tamo.”

