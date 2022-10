‘POZVALA ŽENE DA DIGNU NOŽEVE!’ Rudan u beogradskom studiju proslavila rođendan i priznala: ‘Ja sam kontrol frik, iskreno volim samo mačku!’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

U jučerašnjoj emisiji “Pokreni se”, koja se snima u prostorima TV Nove S, gostovala je Vedrana Rudan, povodom sudjelovanja na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Književnici je jučer bio rođendan, a nije se baš oduševila time što se javno govori o broju njezinih godina.

“On je vjerojatno sretan što ima ovakvu mamu, ali ja baš nisam sretna što cijeli svijet zna da ja slavim rođendan koji slavim. S druge strane sam sretna što sam živa i zdrava i svaki dan mi je kao posljednji i svaki dan mi je slava”, rekla je i zahvalila mnogim ljudima koji su joj preko stranice čestitali rođendan, iako ona ne voli te “parade”.

Voditelj emisije Danilo Mašojević odmah je prešao na glasine da će poznati redatelj i glumac Dragan Bjelogrlić snimati seriju po knjizi „Doživotna robija“, koja je izašla ove godine. Nažalost, Rudan je to negirala: “To nije točno. To je moja želja. Ja sam se to zafrkavala na jednoj vašoj konkurentskoj televiziji”, ali nije krila koliko to želi: “Neću sada opet Bjelogrlića pozivati jer sam prešla svaku mjeru, ali da bih bila oduševljena, bih.”





‘Žene, ne dižite glas nego dignite nož’

“Kao što pijanac voli bocu, tako ja volim pisanje. Voljela bih ja i bocu, ali imam problema sa srcem“, tim je riječima objasnila što joj predstavlja pisanje, za koje kaže da ne mijenja ništa u svijetu.

“Nisam primijetila da je Biden postao normalan. Ja ne utječem ni na koga. Niti su žene postale pametnije, niti su muškarci postali manje agresivni. Niti su takozvani navijači, koji su za mene redom huligani i strpala bih sve u zatvor na robiju, postali manje zli. Ja ne mijenjam svijet”, kazala je te, svjesna da bez nasilja nema slobode, iznijela vrlo moćan citat jedne talijanske feministice: “Kad bi žene godišnje ubile onoliko partnera koliko partneri ubijaju žena, to bi postao nacionalni problem u svakoj zemlji. I onda ja ženama ne preporučujem dignite glas nego dignite nož!”

U nastavku je podsjetila na nedavni događaj u Hrvatskoj, kada je silovatelju smanjena kazna jer je branitelj: “Pitaj boga kakav je to bio heroj, pretpostavljam heroj koji se borio za svoje dupe i sad mu je to olakotna okolnost kod silovanja. I on je za tu ženu rekao pa ona je kurva, ona je mene provocirala, a heroj Domovinskog rata ne odustaje! Što si ti heroj ako jadnu ženu uhvatiš i odvedeš je u šumu?” Nije štedjela ni Srbiju po tom pitanju: “Pa i vi u ‘regionu’ silovatelje i zlostavljače političare štitite maksimalno. Tu je sistem kao kod nas. Imate šefa nad šefovima. Tu i uskaču vaši tabloidi koji su uvijek na strani prljavaca, ali ni kod nas nije bolje, jedino nemamo tabloide.”

Za takvu situaciju okrivila je politički vrh, a izjednačila je Vučića i Milanovića, koji su za nju samo fikusi bez ikakve moći. Plenković je, pak, za nju “svemirski nesposoban”.

Kada se osjeća moćno i koje je žene ne vole

“Najveću moć osjetim kad vrisnem ‘Koko’, a moja mačka dođe. Gledala sam na Netflixovoj seriji da je teško dresirati mačku da prepozna ime. Kad mi dođe i skokne u krilo ja joj kažem ‘Ti si carica!’ To je moja najveća ljubav.”, pohvalila se odnosom sa svojom novom mačkom i nastavila o ženama koje ne razumiju njezine tekstove.

“One koje nemaju djecu i one koje imaju bebe, one na mene reže. Misle da je sasvim normalno da se dijete doji do 5., 6. godine. One koje nemaju djece misle da je vrhunac sreće kad rodiš, a ne znaju da je to zapravo početak propasti ženskog života. Međutim, one misle da sam ja gruba i bešćutna, a ja mislim da su one naivne.”









Na samome kraju Rudan je dobila tortu sa svjećicom u obliku upitnika. Svima je zahvalila, a potom i otkrila rođendansku želju: “Neka budem živa i zdrava!”