‘POZORNICU ĆU RAZVALITI I ZAPALITI’ Talentirana Meri jedna je od glavnih favorita Dore: ‘Iskreno, moja pjesma mi je najbolja’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Sutra, u subotu 11. veljače, održat će se trideseta Dora, čiji će pobjednik Hrvatsku predstavljati na Eurosongu u Liverpoolu. Među osamnaest izvođača je i Meri Andraković, 22-godišnjakinja koja trenutno zauzima 2. mjesto na listi ovogodišnjih favorita. S pjesmom “Bye Bye Blonde” nastupat će 15. po redu, a za Doru priprema jedinstveni scenski nastup.

Meri se s glazbom ozbiljnije počela baviti prije sedam godina, kada je bila superfinalistica natjecanja “Zvjezdice”. Studentica osječke Akademije za umjetnost i kulturu može se pohvaliti i jednom od najboljih izvedbi Zagrebačkog festivala 2020. godine, kao i nizom singlova kojima je osvajala visoka mjesta najemitiranijih pjesama u Hrvatskoj.

Pjesmu s kojom će sutra nastupati napisala je Valerija Đurđević, supruga Borisa Đurđevića, osnivača Colonije. “Ova pjesma ima dublju poruku, dublju od promjene boje moje kose. Stihovi i glazba opisuju moj životni put: započela sam karijeru kao djevojčica od 15 godina, a sada imam 22”, kazala je Meri.





Prema dosadašnjim glasovima na službenim stranicama Dore i pregledima na YouTubeu, Meri ima velike šanse u svibnju otputovati u Liverpool, a tijekom priprema za važan nastup, uspjela je odvojiti vremena i odgovoriti nam na nekoliko pitanja.

* Jeste li očekivali da ćete ući u najuži krug favorita ovogodišnje Dore?

Iskreno jesam, kad sam prvi puta kod Borisa Đurđevića u studiju čula instrumental pjesme naježila sam se koliko je dobra. Pokušala sam prenijeti emociju kroz pjesmu i dodatno dati štih odličnoj glazbenoj podlozi, znala sam ako uspijem, to će publika morati prepoznati. Pronašla sam se u pjesmi, otpjevala sam je srcem i dušom. To su slušatelji prepoznali. Uz to, pjesma ima taj zarazni, “catchy” refren koji obara s nogu. Kada je poslušaš jednom imaš želju neprestano ju slušati, a upravo to je formula budućeg hita.

* Što očekujete od subotnjeg nastupa i koliko on znači za Vašu karijeru?

Očekujem se pokazati u najboljem izdanju, “razvaliti” i “zapaliti” pozornicu te prenijeti dobru vibru svim gledateljima uz male ekrane i onima koji prate Doru uživo u dvorani. Pjesma ima taj “girl power vibe” i upravo to ćemo moje plesačice i ja pokazati u live nastupu u subotu. Jako smo naporno i dugo vježbale za ovaj nastup. Iskreno, vjerujem da ćemo gledatelje te 3 minute ostaviti bez daha. Dora je jedan od najgledanijih spektakla u našoj zemlji i to je jako dobra prilika za promociju nas mladih pjevača koji tek osvajamo našu glazbenu scenu. Budući sam ja na 4. godini studija glume na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, očekujem da ću jako povećati svoju prepoznatljivost, što će mi biti od velike koristi i u glumačkom smislu.

* Smatrate li da je ovogodišnja konkurencija jaka i imate li nekog svog favorita ukoliko ne pobijedite?

Smatram da je vrlo jaka konkurencija, jer svaki autor je dao najbolje iz svojeg opusa. Svi su mi favoriti, ali iskreno moja pjesma mi je najbolja.

* Čiji nastup s Dore, a čiji s Eurosonga posebno pamtite?

Još kao malena sjećam se da me dojmio nastup Severine s pjesmom “Moja štikla”, Colonijin nastup za pjesmu “Zidina” prije dvije godine je bio veličanstven. Najbolja pjesma s Dore mi je “Više nisam tvoja”, Claudije Beni, te “Vukovi umiru sami”, Borisa Novkovića.

Na Eurosongu me oduševio prošlogodišnji nastup predstavnice Cipra, Elene Tsagrinou, s pjesmom “El Diablo”.

* Kakvi su Vam planovi nakon Dore? Možemo li uskoro očekivati nove glazbene poslastice?

Planovi su kod mene i mojih autora svih pjesama, Borisa i Valerije Đurđević, uvijek veliki. Sada smo sve vrijeme u pauzama između proba za Doru proveli u kreativnom druženju i planovima oko nove pjesme i novih nastupa.