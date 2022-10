POZNATI VODITELJ I DALJE U KOMI: Supruga otkrila detalje o nesretnom danu… ‘Donio je namirnice za ručak koji nikada nismo skuhali… Našla sam ga na podu, fali svake sekunde’

Autor: Dnevno.hr

Poznati televizijski voditelj Saša Zalepugin i dalje je u induciranoj komi nakon što je prošle nedjelje doživio moždani udar.

Na liječenju je u KBC-u Rebro, a njegova supruga Tihana Harapin Zalepugin za Jutarnji list izjavila je da ne gubi nadu da će se Saša iz kome probuditi.

“On je i dalje u induciranoj komi, ali liječnici mi kažu da se dobro oporavlja. Hvala svim tim divnim ljudima na Rebru, koji sada brinu o mom Saši, čovjeku koji meni znači sve na ovom svijetu. Ja sam bez njega sasvim sama, fali mi svake minute, svake sekunde”, rekla je supruga i pojasnila da su uz nju brojni prijatelji koji joj pomažu u teškim trenucima neizvjesnosti.





Posao ne pati

“Sama sam, ali i nisam sama jer su uz mene divni prijatelji koji me hrabre i tješe, kao i moje divne djevojke koje sam proteklih dana ponosno gledala na modnoj pisti zagrebačkog Velesajma. Iskreno, nisam znala bih li tamo otišla. Naravno, posao me ‘zvao‘, ja radi posla tamo i moram biti, ali pitala sam se kako da odem u trenucima kada se osjećam kao da mi se srušio cijeli svijet skupa sa Sašom koji se srušio prošle nedjelje ujutro i kojeg sam tako našla na podu naše spavaće sobe. No, onda su mi prijatelji rekli da odem na revije jer Saši neću pomoći time što ću ostati doma i plakati, a moje djevojke me trebaju. Pa sam otišla i potom Saši ispričala kako je bilo na revijama”, rekla je modna agentica.

Rekla je da mu svakoga dana sve ispriča. “Ja vjerujem u njegov oporavak jer on je veliki borac, čovjek koji neće otići, koji me neće ostaviti samu”, priča i dodaje da se te kobne nedjelje ništa nije dalo naslutiti da će se nešto dogoditi.

“On je u subotu bio sa svojim dečkima u Charlieju na kavi, potom je otišao na plac i donio namirnice za nedjeljni ručak, koji, međutim, nikada nismo skuhali. No, ja duboko vjerujem da ćemo, čim se on oporavi, još mnogo ručkova zajedno kuhati”, rekla je Tihana Harapin- Zalepugin.