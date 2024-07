Poznati pjevač o Novaku Đokoviću: ‘On je putokaz kako se trebamo ponašati i živjeti’

Autor: B.G.

Srpski pjevač Nikola Rokvić uskoro će organizirati humanitarni koncert na Jahorini, a prije toga će istrčati 30 kilometara kroz planinu. Sada je za srpske medije progovorio o novom izazovu, obitelji, Novaku Đokoviću, ali i svojoj fondaciji uz pomoć koje je skupio novac za dječju onkologiju u Srbiji.

“Jako sam uzbuđen, veliki izazov je za mene trčati 30 kilometara na planini i poslije toga odmah koncert. Nisam to nikada radio i jedva čekam. Uvijek kad sam na planini i dam veliki napor, brzo se oporavim, dobijem još više energije”, rekao je Nikola, pa dodao: “Bojana i djeca će najvjerojatnije biti sa mnom, obiteljski ćemo uživati. Sve polazi od obitelji. Ona je stup i osnova postojanja, zbog toga smo i našu fondaciju nazvali “Porodica”. Vrijeme je kada jako trebamo njegovati obitelj i obiteljske vrijednosti”.

Inače, Nikola Rokvić je u prijateljskim odnosima s Novakom Đokovićem i Jelenom Đoković, a o najboljem tenisaču svih vremena, kaže da je putokaz svima kako treba živjeti.

‘Novak je naš putokaz’

“Novak je vječita inspiracija, čudo od čovjeka, jedan naš putokaz, kako se trebamo ponašati, živjeti, ako izuzmemo sportske uspjehe, bitno je kakav je čovjek, koliko pomaže, koliko je tu za druge i koliko je proslavio našu zemlju. Tek će sad na Olimpijadi pokazati koliko je spreman za sve. S vremena na vrijeme se dopisujemo. Zahvalan sam što su Jelena i on bili moja podrška”, istaknuo je Nikola.

Podsjetimo, Nikola Rokvić i njegova fondacija “Porodica” skupili su 31 milijun dinara za pomoć onkologijama u Srbiji, što je oko 260.000 eura: “Dragi narode, pomaže Bog. Nadam ste da ste svi dobro, evo nas nadomak Atene. Bože zdravlja sutra bi trebalo stići u luku Pirej i onda trajektom do Egine. Od mjesta na kojemu ćemo se iskrcati do manastira ima 7 kilometara i do Atene 50km. Sutra bih trebao, uz Božju pomoć, prijeći 57 kilometara. Hvala Vam na podršci, hvala Vam na molitvama, hvala Vam na ljubavi, na vjeri. Ostanite još uz nas mislima da dođemo do cilja. Moram vam reći da smo na današnji dan prikupili 31 milijun dinara, idemo još danas i sutra, jako, ovaj put za dječju radost” naveo je Nikola u videu koji je podijelio na svom Instagram kanalu.









“Naša želja je da zajedničkim snagama prikupimo neophodna sredstva za kupovinu aparata koji će pomoći u dijagnosticiranju raka mozga kod djece, kao i renoviranju dijela dječje onkologije. Za to nam je potrebno 200.000 eura, a ja ću sa ovog svetog mjesta krenuti pješke putem Atene, točnije do otoka Egine i manastira Svetog Nektarija Eginskog i tim putem od 1060 km prikupljat ću neophodna sredstva. Zato pozivam sve kompanije, pojedince, ali i moje prijatelje da nam pruže podršku i da ostvarimo ovu veliku misiju”, istaknuo je pjevač na samom početku svog puta, koji je po svemu sudeći, uspješno priveo kraju.