POZNATI PAR PODIJELIO NEPOZNATE DETALJE: ‘Sina sam primila u naručje 25. dan, a tata ga prvi put vidio nakon više od pet tjedana’

Autor: Š. P.

Na Međunarodni dan prijevremeno rođene djece svog se iskustva prisjetila i voditeljica Korana Gvozdić, koja je prije sedam mjeseci s komičarom Ivanom Šarićem dobila sina Olivera.

“Prije četiri dana proslavili smo “velikih” 7 mjeseci, i svakog tog 13.-og u mjesecu povučem se u osamu na par minuta kako bi na mobitelu prevrtjela slike s početka naše priče. Krene li suza?! Krene svaki put! Ali onda pogledam to pravo malo čudo koje upravo leži pored mene i guguće neku svoju pjesmicu”, napisala je Korana.

“U životu nisam imala učitelja poput njega. Pomaknuo je sve moje granice, u svim smjerovima. U mojoj tridest osmoj godini života upoznao me sa samom sobom, naučio me strpljenju za stvari koje su bitne, naučio me izolirati se od situacija i ljudi koji oduzimaju energiju i ono dragocijeno vrijeme koje se s njegovim rođenjem brojalo u minutama”, priznala je.

“38 dana proveli smo u bolnici i svaki silazak s drugog kata na kat Neonatologije bio je utrka s vremenom. Zbog pandemije susreti su nam bili samo jednom dnevno i to na 10-15 minuta, a zbog dodatnih minuta srce je skakalo od sreće. Pričala sam mu što radim kat iznad dok čekam novi dan da ga opet vidim, pričala sam mu o tatinim idejama kako da se ušulja u bolnicu, bakinim paketima koje je slala, prenosila mu pozdrave naših prijatelja, bodrila ga, hrabrila i njega i sebe, pjevala sam mu jednu te istu pjesmu svaki dan, svaki njegov tjedan slavila s papirnatom kapicom na glavi jer to je bio jedini način na koji sam se znala nositi sa strahom i bespomoćnosti. ‘Humorom protiv straha’ oduvijek je bilo nešto što je Ivana i mene držalo kada je trebalo i kada je bilo najteže.”, otkrila je na Instagramu.

“Ja sam svog sina primila u naručje 25. dan, a tata ga prvi put vidio i zagrlio nakon više od 5 tjedana. Kako to sve preživiš? Duša i tijelo se na kratko razdvoje. Početni šok, tuga i gomila suza moraju odraditi svoje, istovremeno se tijelo diže s dna, otrese ‘prašinu’ i bol sa sebe i krece u pogon. I nema stajanja!”, napisala je Korana.

Porukama podrške javili su joj se brojni pratitelji, a Ivan Šarić je napisao: “Evo sad plačem, hvala ti”.