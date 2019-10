POZNATI PAR: Hrvatski političar i glumica vjenčali se u tajnosti, sad čekaju dijete!

Autor: Dnevno

Nakon bajkovitog vjenčanja u šumi kod Zaprešića ovog proljeća, zagrebačka glumica Marija Borić Jerneić (39) i njezin suprug Branimir Jerneić (43), imaju još jednu sretnu vijest.

Marija – koja se do udaje prezivala Borić, a gledatelji je pamte po ulogama u TV serijama “Ponos Ratkajevih”, “Najbolje godine” i “Stella” – za magazin Gloria otkrila je najslađu tajnu – da očekuje rođenje prvog djeteta. Tako iduće proljeće u njezinu “žensku” obitelj, jer ima dvije sestre i dvije nećakinje, stiže dečkić. Prošla je prvo tromjesečje trudnoće, koje je za nju doista – blaženo stanje, piše Gloria.

“Super se osjećam, uživam u svom ‘drugom stanju’ i sretna sam jer nemam nikakvih tegoba. Možda su za to zaslužni i geni: moja mama Nada rekla mi je da su sve tri njezine trudnoće prošle bez problema, a i moja starija sestra Kata, koja je rodila dvije djevojčice, također nije imala nikakvih komplikacija. Nadam se da će tako biti i sa mnom. Zaobišle su me jutarnje mučnine, nemam nekih posebnih želja što se tiče hrane, a da mi trbuh ne raste i ne bole me grudi, ne bih niti osjećala da sam trudna”, rekla je glumica Komedije koja je obećala da će u kazalištu raditi sve dok bude mogla.

Inače, njezin suprug Branimir Jerneić poznat je kao savjetnik ministra Olega Butkovića.