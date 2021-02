POZNATI MENADŽER BEZ DLAKE NA JEZIKU: Nemojmo raditi grotesku i farsu, takvi izvođači nemaju šta raditi na Dori!

Autor: Dnevno.hr

Šira javnost upoznala ju je kao finalisticu treće sezone showa The Voice Hrvatska, a došao je trenutak kad će se mlada splitska pjevačica Albina Grčić natjecati u Opatiji na Dori 2021., izboru hrvatske pjesme i predstavnika za Pjesmu Eurovizije.

Splićanka dolazi iz obitelji kojoj je pjevanje bila svakodnevica, a glazbeni uzor joj je neponovljivi Oliver Dragojević. Već kao osmogodišnjakinja pridružila se “Music Talents“, glazbeno-edukativnom projektu, šest godina učila je svirati i klavir, a tijekom srednjoškolskih dana nastupila je u mjuziklu Little Shop of Horrors. Nakon sudjelovanja u showu The Voice Hrvatska održanom 2019. godine, izdala je i debitantski singl “Imuna na strah” u izdanju diskografske kuće Universal Music Hrvatska, a u spotu je pjevanje spojila sa svojom drugom ljubavi – plesom.

Singl “Imuna na strah” snimljen je u suradnji s cijenjenim hrvatskim autorom i producentom Branimirom Mihaljevićem (Oliver Dragojević, Nina Badrić, Željko Bebek, Franka Batelić…) te Tihanom Buklijaš Bakić, jednom od najprisutnijih voice-over artista u hrvatskom eteru, a ovih je dana izašla i engleske verzije pjesme, čiji je naslov preveden kao »No More Tears«.









Albina Grčić na Dori 13. veljače predstavit će se brzom, modernom pjesmom u novom, mladalačkom izdanju. Riječ je o skladbi “Tick-Tock” autora Branimira Mihaljevića koju će mlada Splićanka izvesti na engleskom, a na pozornicu će se popeti u sasvim novom modnom izdanju koje je za nju osmislio poznati beogradski stilist Stefan Orlić.

“Moja pjesma »Tick-Tock« znatno se razlikuje od onog čime sam se dosad predstavljala; rekla bih da je žanr ostao isti, ali se ritam uvelike promijenio. Ova je pjesma i moj osobni izazov i nešto u čemu se dosad nisam imala prilike okušati. »Tick-Tock« je moćna pjesma koja predstavlja moju osobnu kartu u daljnjoj karijeri. Ona je, po mom mišljenju, upravo to što mogu zamisliti na eurovizijskoj pozornici 2021. Mislim da ima sve, a na meni je da to iskoristim i iznesem našoj, a nadam se, i eurovizijskoj publici”, kazala je Albina nedavno za medije.

Upravo Albina favorit je poznatom PR menadžeru Vedranu Strukaru koji je za Radio Dalmaciju komentirao ovogodišnje pjesme.









“Od svih preslušanih pjesama koje bi trebale se boriti za hrvatsku predstavnicu na Eurosongu po meni je najkompletnija pjesma od vaše Splićanke Albine”, kazao je Strukar te dodao: “Mislim da je najkompletnije izdanje, moramo očekivati naravno i vidjeti kakav će biti scenski nastup jer jedno bez drugog ne može. Doista se nadam da će i publika prepoznati da nam treba što kompletnija pjesma”.

Upitan pak za favoritkinju koja, prema rezultatima na kladionicama uvjerljivo drži prvo mjesto, Nini Kraljić, Strukar je dao oštar komentar “bez dlake na jeziku”.

“Ta djevojka prekrasno pjeva, ona ima božanstveni glas, ali takvi izvođači doista nemaju šta raditi na zabavno glazbenom natjecanju. Oni mogu ići na nekakvo urbano art natjecanje, tipa za svoju publiku od nekakvih desetak ljudi, ako ih i toliko ima, ali da bi se takvi ljudi i takve pjesme natjecale u komercijalnoj utrci pred milijunima gledatelja, mislim ajmo biti ozbiljni, nemojmo raditi farsu i grotesku od naše zabavne glazbe”, prokomentirao je Strukar.