Poznati hrvatski voditelj ponovno postao otac: Svojoj djeci daje samo imena iz Biblije

Autor: G.B.

Voditelj Dnevnika Nove TV Dino Goleš i njegova supruga Nina Slišković dobili su drugo dijete. Nina je na društvenim mrežama podijelila fotografiju iz rodilišta, otkrivši da se radi o sinčiću.

Objavila je fotografiju na kojoj sina drži u naručju te je u opisu fotografije otkrila i kako se maleni zove Pavao: “I kad sam pomislila da srce ne može biti punije, došao si ti. Pavle moj”, napisala je radijska voditeljica.

Paru je Pavle drugo dijete, a sinčića Šimuna dobili su 2021. godine. Zanimljivo je kako je par za svoja dva sina izabrao biblijska imena. Novorođeni sin nosi ime po apostolu Pavlu, najvećem navjestitelju Evanđelja Isusa Krista, dok prvi sin nosi ime po prvom rimskom biskupu i papi, apostolu Petru.

View this post on Instagram A post shared by Nina Slišković Goleš (@ninasliskovicgoles)









Još su u prvoj trudnoći očekivali djevojčicu

Inače, Dino je svoju suprugu Ninu upoznao na fakultetu, gdje su zajedno studirali, pa Nina, koja radi kao radijska voditeljica, itekako razumije s kakvim se izazovima susreće, ali mu je zato i najveći kritičar.

“Mislim da je lijepo da te netko razumije, posao koji ti radiš, da razumije zašto te nema doma ili zašto ti je u nekom trenutku važno pojačati zvuk Dnevnika koji gledaš. Ali da ima kritika, uvijek ima kritika, ali ja im pristupam s radošću na licu”, priznao je Dino jednom prilikom u IN magazinu.

Iako su se znali duge četiri godine, ljubav se dogodila tek kasnije, a nakon godinu i pol dana veze, odlučili su se i vjenčati. Radijska voditeljica je tijekom prve trudnoće u razgovoru za Story priznala da je očekivala djevojčicu.









“Čekamo dječaka, iako sam od početka imala jak osjećaj da je riječ o curici. Kad mi je doktorica otkrila da je dečko, bila sam iskreno iznenađena s obzirom na to da me osjećaj u životu rijetko vara. Ali, evo, maleni me očito prevario. Podijelili smo se tako da je muž malo više navijao za dječaka, a ja za curicu, ali mislim da to inače tako nekako ide. Na kraju dana, sve je to tako nevažno – dok je bebica živa i zdrava, najsretniji smo ljudi na svijetu”, rekla je tada.