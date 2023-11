Poznati hrvatski putopisac o posvojenju: ‘Nismo imali mučno iskustvo, sve je bilo brzo i lako’

Autor: Barbara Grgić

Putopisac Davor Rostuhar i njegova supruga Anđela, nakon niza godina bezuspješnog pokušavanja, nedavno su posvojili djevojčicu, a u ponedjeljak su na društvenim mrežama objavili i da čekaju još jednu bebu.





‘Anđela je prvo ostala trudna, a onda nam se otvorila mogućnost za posvajanje’

Davor je sretne vijesti objavio na Facebooku, a u novom postu se osvrnuo i na samo iskustvo posvajanja koje, kako kaže, za njih nije bilo nimalo mučno.

“Htio bih se nadovezati na jučerašnji post sa par dodatnih informacija i pojašnjenja. Primijetio sam da mnogi misle da je dramaturgija naše priče bila: Aha, jednom kad su se odlučili za posvajanje, onda im se dogodilo i da začnu prirodnim putem. Jasna mi je ta logika, i doista se vrlo često događa tako. Parovi koji godinama idu na potpomognutu oplodnju, nakon što im jednom uspije – drugo dijete im se samo dogodi. Ili kad se odluče na posvajanje; ili kad se pomire s tim da neće bit roditelji… onda se samo dogodi. Doista, ima puno istine u tome, i to je čarolija koja nas sve uči da ponekad trebamo otpustiti uzde naših očekivanja, da bismo dobili to što želimo.

No – to nije naša priča. Mi nismo odustali, niti smo odlučili posvojiti pa nam se onda dogodilo. Baš suprotno: Anđela je prvo ostala trudna, a onda nam se otvorila mogućnost za posvajanje”, napisao je Davor.

‘Proces posvojanja nije nam bio loše iskustvo’

Odluku hoće li posvojiti ili ne, donijeli su kad su već znali da je beba na putu, a na posvajanje se nisu odlučili tada, nego puno prije, još otkad su prvi put pričali o planiranju obitelji.

“Želio bih istaknuti da nama proces posvajanja nije bio nimalo mučno ni loše iskustvo – ‘borba sa sustavom’. Štoviše bilo je iznimno brzo i lako, a svi ljudi i službenici koje smo upoznali putem bili su iznimno profesionalni, stručni i predani svom poslu, i imali smo snažan dojam da im je do djece koja su u sustavu posvajanja stalo kao do vlastite djece. Otkad smo predali papire za početak pripremnog procesa za posvajanje, do momenta kad je Rea došla do nas, nije prošlo ni osam mjeseci”, objasnio je putopisac.











Objasnio je kako su zatim prošli tečaj za posvajanje, kao i niz razgovora s djelatnicima socijalne skrbi i psiholozima, razne provjere i psihološke testove. Rostuhar je ponovio kako je sve prošlo glatko i brzo.

“Razumijem da mnogi ljudi koji prolaze proces posvajanja imaju drukčija iskustva, ali mislim da je bitno naglasiti da ne mora uvijek biti tako. Ima i dobrih priča. Jako sam sretan da je naša priča iznimno pozitivna i želim ohrabriti sve koji razmišljaju o tome da ne oklijevaju i da se upuste u to jako i hrabro i sve će bit ok”, dodao je.