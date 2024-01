Poznati hrvatski par više od 25 godina su nerazdvojan kao i danas, teško ih je prepoznati

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Legendarni košarkaš Dino Rađa i njegova supruga Viktorija, tadašnja Miss Dalmacije, upoznali su se 1995. godine preko zajedničkog prijatelja Tonija Kukoča u jednom restoranu, a u braku su već 23 godine te i imaju dva sina, Roka i Niku.

Šuškalo se da je među njima odmah zaiskrilo, a danas slove za jedan od najskladnijih i najdugotrajnijih poznatih domaćih parova, a to su rado javno pokazivali. Tri godine nakon upoznavanja pozirali su fotografu Saši Buriću.

Na fotografijama je bilo jasno vidljivo koliko su bliski i privrženi, jedina razlika su njihove frizure – Dino je tada imao plavu kosu, dok je danas gotovo nema, a Viktorija za razliku od danas, imala znatno dužu kosu s upečatljivim šiškama.

Spontani i zaljubljeni kao prvog dana

Viktorija je jednom prilikom otkrila kako su od samih početaka i vrlo spontani pa se doznalo da ni njihovi roditelji nisu znali da će im se djeca vjenčati. “Bilo nas je sedam i skiper koji je radio na brodu i nitko nije znao da ćemo se vjenčati.

I skiperu smo na pola kanala rekli da idemo u Korčuli oženiti se pa nas je pitao jesmo li normalni. Nakon uzimam, svi smo sletili u more, to je bilo genijalno i baš drugačije. Nakon toga smo nazvali roditelje i rekli ‘e znate što ima novo, mi se vjenčali”, rekla je za IN Magazin.

Kumovi na vjenčanju bili su pjevač Petar Grašo i Viktorijina prijateljica Maja Batarelo. Inače, Dino i Petar zajedno su snimili i duet koji je izašao na Grašinom prvom albumu ‘Mjesec iznad oblaka’, a radi se o pjesmi ‘Nisan više ja sa njon’ koja je nastala 1997., kad se Rađa rastajao od bivše supruge Željane. Povodom dvadeset godina braka, Dino je podijelio emotivan status na društvenoj mreži u kojoj je otvorio dušu kako bi opisao ljubav prema Viktoriji.

“I tako 20 godina. Nikad dosadno. Što ću kad je volin. I njeno snalaženje u prometu i njenih xxxxx pari cipela i kad nema što za obući i njenu ljubav prema avionima i njen pms i njene najbolje prije i kad me tira da proban neku spizu i kad kasni i kad pita jesan se udebljala (noooooooou) i kad joj se ne da i kad ne bi doma do zore i kad joj ogrebu auto i kad kopa po torbi i kad se provaje u dućanu i kad mene hoće obučenog presvući. I ima toga još, ali nešto moran ostaviti za sljedećih 40. I za kraj reka bi Mišo ‘malo mi je jedan život s tobom’ ” napisao je bivši košarkaš.