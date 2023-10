Poznati glumac opleo: ‘Nije problem Crkva koja šuti, Prijović je problem’

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović zakazala je četvrti koncert u Areni u Zagrebu, a dok se mnogi čude velikom uspjehu “nepoznate” pjevačice, glumac Siniša Ružić na Facebooku je dao svoj obol ovoj temi, ali na sarkastičan način.

‘Ne znam šta ona pjeva. I nije me ni briga’

“Eto, ako se pitate tko je najveći problem Hrvatske trenutno, to je Aleksandra Prijović. Koja se drznula prodati 4 puta Arenu na Laništu. To je strašno. Žena pjeva, ima složen show, zakupila dvoranu, platit će ju, platit će porez, izvođače dodatne, radnike, hotel. Postoje i ljudi koji je žele slušati, i platiti za to kartu”, započeo je Siniša.

“I svatko od njih će popiti bar jedno piće, ili više, prije i poslije, u okolnim kafićima, u Areni. Bit će gostiju i iz drugih zemalja. Hoteli, usluge, taksiji, itd, itd, itd. Ne znam šta ona pjeva. I nije me ni briga.





Čini mi se da je pozitivna i da su poruke ljubavne i životne. I nije me briga odakle je. Dolazi ovamo zavrtjeti posao koji koristi svima, napuniti 4x dvoranu koja se jedva par puta godišnje puni. U svakom slučaju korist za sve”, nastavlja.

“Platit će sve šta treba (za razliku od nekih političara). Ali ona je problem. Nisu problem nakaradni političari koji sramote sebe i svoj narod. Nisu problem reklame za kocku i ovisnost na tv, i, kako je rekao jedan dr, ‘100.000 ljudi noćas ne spava zbog kocke’, ni noćas ni svaku noć, zbog kocke, propasti obitelji i dugova. Nisu problem imena kladionica i kockarnica na dresovima prvoligaša i u imenu nogometnih liga. Nisu problem medicinske sestre i doktori koji rade 6-10 noćnih mjesečno za mizeriju”, tvrdi Ružić.

“Nisu problem niti nedovoljno plaćeni i pocjenjeni profesori, učitelji, odgajatelji, pedagozi i svi koji se bave djecom od jaslica nadalje. Nisu problem rasprodana hrvatska trgovačka poduzeća i trgovine strancima. Nisu problem hrvatski poljoprivrednici i stočari koji prazne i zatvaraju štale, i ruše nasade zbog neprijateljske konkurencije uvoznih lobija.

Nisu problem strane banke i zločin sa kreditima u švicarskom franku. E da, veliki je problem Dinamov stadion. A projekt Translacijskog centra dječje bolnice Srebrnjak, ma koga to briga, šta će nam to. Daj mi stadion u Maksimiru i Poljudu. Da platimo svaku utakmicu 50.000 € kazne.









Ko je*e asistente u nastavi i hospicijske njegovatelje, šta će nam oni. Ta glupa bolnica u Blatu, pa kome je to problem? Što će ti bolnica? I još za djecu? Nije problem Crkva koja šuti, i mediji huškači koji laju i proganjaju. Aleksandra Prijović je problem”, zaključio u dugačkom tekstu Siniša, koji je svoje stajalište o stanju u Hrvatskoj prikazao prilično cinično.