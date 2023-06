Poznati glazbenik hospitaliziran! Prepoznali simptome, skoro dobio moždani udar: Supruga izvan sebe

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Glazbenik i pobjednik showa ‘America’s Got Talent’, 44-godišnji Michael Grimm, posljednjih tjedan dana proveo je u bolnici i pod sedativima, nakon što se mjesecima borio sa zdravljem i kroničnim nedostatkom energije. Supruga Lucie Zolcerova-Grimm na hitnu pomoć ga je odvela prošli tjedan i od tada je bio priključen na respirator.

U utorak je Lucie putem Facebooka objavila kako je Michael sada stabilno te može samostalno disati. “Na Dan sjećanja 31. svibnja pomalo ga je oduzelo. Izgledao je sve bolesnije,” ispričala je njegova supruga, također otkrivši da joj Michael nije mogao ni odgovoriti ni podići glavu.





“Odjednom je počeo govoriti besmislice, cijelo tijelo mu je drhtalo, krvni tlak mu je naglo skočio. Morali su ga staviti na odjel intenzivne njege, gdje je bio posljednjih tjedan dana,” kroz suze i s drhtavim glasom govori Lucie u videu kojeg je podijelila s fanovima na Facebooku.

“Radi njegovog zdravlja morali su ga staviti na respirator kako ne bi dobio moždani udar, kako ne bi krahirao,” dodala je. Iako su liječnici otkrili kako nije došlo do moždanog udara, rekla je da još uvijek ne znaju što se zapravo dogodilo. “Dobra vijest je da su ga danas konačno mogli maknuti sa respiratora te da diše sam. I dalje ga drže pod sedativima,” kaže Lucie.

Fanovima je otkrila kako je većina Michaelovih koncerata u lipnju otkazana, ali dalje od toga sve još uvijek stoji na rasporedu: “Želim mu dati mogućnost da se vrati, da vidimo u kakvom je stanju. No to je proces iz dana u dan.” Objasnila je da će Michaelu tijekom oporavka biti potrebna fizikalna terapija i popravak glasnica, budući da je dulje vrijeme bio prikovan za krevet. Također se svima zahvalila na porukama podrške, ljubavi i strpljenja, rekavši kako to i njoj i njemu mnogo znači.

Inače punim imenom Michael Joseph Grimm, pobijedio je u showu ‘America’s Got Talent’ 2010. godine za što je dobio milijun dolara. U rujnu iste godine gostovao je kod Ellen DeGeneres, a tom prilikom je javno zaprosio svoju dugogodišnju djevojku i sadašnju suprugu, Lucie.