POZNATI FINALISTI SHOWA ‘ZVIJEZDE PJEVAJU’! Jedan par je napustio natjecanje, gledatelji su razočarani: ‘Nećemo vas zaboraviti’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

U polufinalnoj epizodi HRT-ova showa “Zvijezde pjevaju” natjecanje su napustili radijska voditeljica Areta Ćurković i pjevač grupe Fluentes Goran Bošković.

Njihova izvedba pjesme “If It Hadn’t Been for Love” nije mogla konkurirati izvedbama ostalih natjecatelja koji će se za tjedan dana boriti za pobjedu u desetoj sezoni. U finalu će se iduće subote natjecati radijski voditelji Robert Ferlin i Mario Lipovšek Battufiaca, glumac Marko Braić i pjevačica Gina Damjanović te komičarka Marina Orsag i pjevačica Ivana Kindl.

Iako su nakon ocjena žirija Areta i Goran bili predzadnji na listi, glasovi gledatelja odlučili su da se ipak ne prolaze u finale.

Pogledajte njihovu izvedbu!

Nakon izvedbe, a prije ispadanja, nahvalila ih je Danijela Martinović. “Nestalo mi je riječi… Prešli ste granicu koju većina ljudi u svom životu neće prijeći, vi ste moja inspiracija”, rekla im je nakon što su otpjevali svoje.

“Nećemo vas zaboraviti”, “zaslužili ste finale” i “nisu trebali ispasti” samo su neki od komentara gledatelja na službenoj Facebook stranici emisije. Areta i Goran su im se u proteklim tjednima, sudeći po ostrašćenim komentarima, uvukli pod kožu.