Poznata voditeljica priznala da se bavi najstarijim zanatom, čak je otkrila i svoju cijenu za noć

Autor: I.D.

Bivša voditeljica Amanda Goff (40) godinama je pisala za renomirane časopise, a bila je i urednica rubrike u časopisu “InStyle”. Ova majka dvoje djece najpoznatija je kao voditeljica jedne od tabloidnih emisija, “Today Tonight”, a u gostovanjima diljem svijeta pričala je kako je to baviti se prostitucijom. Uz to, ova je 40- godišnjakinja jedna od najplaćenijih escort dama u Australiji, a pokrenula je biznis u kojemu obučava buduće “dame noći”.

‘Imala sam sve i svega sam se odrekla’

Kao prostitutka i eskort dama poznata je po alter egu Samanta X, a svoju ispovijest podijelila je televiziji “Seven Network”, gdje je otkrila kako su je prijatelji podržali kada im je rekla svoje planove za daljnju karijeru.



“Većina roditelja djece s kojima moji klinci idu u školu znaju čime se bavim”, rekla je Amanda.

“Nekad sam se znala zapitati što ja to zapravo radim. Imala sam sve – sjajan posao u medijima, sjajnog supruga i svega sam se odrekla zbog prostitucije. Ima trenutaka kada pomislim što mi sve to treba. Pa, pogledajte mi bore – zar ću stvarno to naplaćivati 800 dolara”, pita se Amanda koja je u tajnosti napisala i knjige o svojim iskustvima.

Ova 40- godišnjakinja je svoju “karijeru” započela u luksuznom bordelu u Sydneyju, a kasnije se osamostalila i pokrenula vlastiti biznis.







Otkrila je da sat vremena u njenom društvu košta 800 dolara, a cijelu noć čak naplati 5.000 dolara. Uz to je konstatirala da nije istina da, u situacijama kada joj netko plati 12 sati eskorta, to znači 12 sati neprekidnog spolnog odnosa.

Oglasio se i njen bivši suprug

“Zapravo najmanje imam seks. Većina muškaraca samo traži razgovor, a često mi i plaču na ramenu. Ponudim im šampanjac i vrhunsko vino, a oni najčešće traže čaj. Volim svoj posao i ne vidim ništa loše u njemu”, tvrdi Amanda, odnosno Samanta X, koja je na eskortu izgradila čitavo poslovno carstvo.

Danas ima i svoju stranicu i blog na kojima daje savjete pojedincima i parovima, ali i onima koji žele ići njenim stopama. Nakon svega, o Amandinom dvostrukom životu oglasio se i njen bivši suprug David Basha.

“To je sramota, morao sam svojoj djeci objasniti čime im se majka bavi”, rekao je kratko.