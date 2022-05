Poznata voditeljica odustala od liječenja raka pa suprugu dala blagoslov za novu ljubav: ‘Samo neka ne oženi fuf*’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Voditeljica na BBC televiziji Deborah James odlučila je prekinuti liječenje od raka crijeva te zadnje dane provesti na kućnoj njezi okružena s obitelji. O svemu je progovorila putem svog Instagram profila.

‘Probali smo sve, no moje tijelo jednostavno ne reagira. Aktivno liječenje je stopirano, sada sam premještena na bolničku njegu kod kuće, s mojom nevjerojatnom obitelji koja je oko mene i fokus je na tome da me ne boli i da provodim vrijeme s njima. Nitko ne zna koliko mi je vremena ostalo, ali nisam u stanju hodati, većinu dana spavam, a o stvarima koje sam uzimala zdravo za gotovo sada mogu samo sanjati’, napisala je u uvodu objave.

Znam da smo učinili sve što smo mogli. Tijekom više od pet godina pisanja o tome kako sam mislila da će mi to biti posljednji Božić ili da neću dočekati svoj 40. rođendan ili vidjeti svoju djecu kako kreću u srednju školu. Ovo je poruka koju nisam nikada htjela napisati, no okružena sam ljubavlju i to mi je najvažnije u ovom periodu.





Sad sam zahvalna na svakom novom jutru, a vama prekrasnim ljudima hvala što ste bili uz mene sve ovo vrijeme. Ne žalim ni za čim, uživajte u životu!’, napisala je voditeljica.

Deborah je osnovala udrugu za oboljele od raka crijeva, a titulom ‘Dame’ odlikovao ju je Princ William koji je nedavno posjetio u njezinom obiteljskom domu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Deborah James (@bowelbabe)



Britanka je svom suprugu Sebastianu Bowenu, s kojim ima dvoje djece Eloise i Huga, dala blagoslov da se nakon njezine smrti ponovno oženi.









‘Dala sam mu važne upute. Želim da nakon moje smrti nastavi dalje. Zgodan je muškarac. Rekla sam mu neka ne pristaje na avanture i da ne smije oženiti fufu. Neka pronađe ženu koja ga može nasmijati kao što sam ja to činila’, izjavila je za The Times.