POZNATA SRPSKA PJEVAČICA ŠOKIRALA PRIZNANJEM: ‘Ja ne živim sama, već s Jovanom. Ona je moj partner…’

Poznata srpska pjevačica Nataša Bekvalac samohrana je majka dviju kćeri – Hane i Katje, a u gostovanju na programu Kurir televizije progovorila je o izazovima s kojima se kao samohrani roditelj susreće.

Otkrila je da joj je lijepo odgajati svoju djecu te da u tome poslu ima vrlo posebnu pomoć.

“Postižem sve jer imam pomoć. Ja ne živim sama, već s Jovanom. Ona je moj partner u odgoju djece. Jovana je najčistije biće koje sam ja srela. Mogu slobodno reći da mi partnerski odgajamo Hanu i Katju”, priznala je.

Jovana je dadilja koja Nataši pomaže u odgoju kćeri, a sudeći po izjavi, između njih dvije ima nešto više od prijateljstva.

Pjevačica iza sebe ima tri braka, no ne vidi se i četvrti put pred oltarom.

“Tri puta sam htjela i trajalo je dok je bilo dobro, onda kada je postalo jako loše i neizdrživo ja sam to prekidala i to je cijela priča. Kada je zajednički život i brak u pitanju, nisam više zainteresirana, moje djevojke su sve starije i moj fokus je tu. Nemam ništa protiv ljubavi, jako vjerujem u ljubav, jako vjerujem u sve, ali u principu meni zajednički život ne treba, pogotovo zato što ne mogu to da zamislim sa Hanom i sa Katjom”, izjavila je.

Kćer Hanu, Nataša je dobila 2007. godine, kada je bila u braku s vaterpolistom Danilom Ikodinovićem. Četiri godine nakon njezina rođenja, supružnici su se rastali, a zatim se 2015. udala za još jednog sportaša – rukometaša Ljubu Jovanovića. Nakon što joj je i drugi brak propao, udala se za poduzetnika Luku Lazukića s kojim je dobila kćer Katju. Taj se brak raspao nakon što ju je pretukao u travnju 2018. godine.