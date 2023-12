Poznata Srpkinja razbjesnila Hrvate: ‘Kada dođem tamo klanjaju mi se, ovako to rade’

Autor: I.G.

Voditeljica jutarnjeg programa televizije ”Pink” Jovana Jeremić još jednom se našla u centru kontroverzi zbog izjava koje je plasirala u eter. Naime, ova omiljena voditeljica srpskog predsjednika Aleksandra Vučića nedavno je pred kamerama izjavila kako joj se “Hrvati klanjaju”, a svoje izlaganje započela je govorom u kojem naglašava kako ne dozvoljava da netko pljuje po njenoj zemlji Srbiji.

“Kao što smo zatvorili Jadranku Barjaktarović i objasnili joj da se ne može tako ponašati prema našoj zemlji, odnosno da može ali da sada vidi kako to završava, tako će svatko od sada proći. Svaki pjevač koji na bilo koji način pokuša ugroziti našu zemlju Srbiju, u kojoj su zaradili milijune. Milijune su zaradili u ovoj zemlji, bit ćete na najgori mogući način komentirani u medijima, razapeti ćete biti. Doslovno, bez kompromisa i to u svim emisijama i medijima zato što dirate državno pitanje. Dirate zemlju Srbiju”, rekla je Jeremić.

Ijaooo, Hrvati joj se klanjaju…🎪🎪🎪🤣🤣🤣👌🥂🔞✅ Posted by Vladimir Samardžić on Sunday, 26 November 2023

‘Ja sam svačija voditeljica’

Nadodala je kako pjevač pjeva svakom, a onda se osvrnula na nedavni koncert koji je Aleksandra Prijović imala u zagrebačkoj Areni.









View this post on Instagram A post shared by JOVANA JEREMIC (@jeremicjovana)







“Pošto su to pokušali napakovati Aleksandri Prijović, mojoj miljenici, koja nije imala negativnu izjavu već je samo rekla da je pjevačica svih. Kao što sam i ja voditeljica svih. Kao što sam i rekla, da ovu emisiju Hrvati obožavaju gledati. Ja kada odem u Hrvatsku klanjaju mi se, ovako naprave”, rekla je Jeremić i karikaturalno se naklonila, kako bi dočarala što Hrvati rade kada je vide.

“Ali doslovno. Znači, ja sam voditeljica svih. Mene ne interesiraju vjera i nacija, nego jesi li dobar ili loš čovjek. Ali ja nisam bila u Hrvatskoj i pokazivala simbole i veličala ustaštvo, niti sam odlazila u Albaniju i pokazivala dvoglavog orla. Samo sam svoju zemlju uvijek branila i stajala iza toga. Dakle, nije sporno to kome pjevate. Nije sprono to što je ona pjevala Albancima. Sporno je što je to pokazivala”, rekla je o crnogorskoj pjevačici Jadranki Barjaktarović, koja često na svojim nastupima izvađa hrvatske pjesme.