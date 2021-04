Poznata hrvatska poduzetnica objavila fotku staru 25 godina! Osim što je mutna, otkriva njen najveći životni uspjeh!

Autor: Dnevno

Poznata zagrebačka poduzetnica Snježana Mehun ovih dana ima puno razloga za slavlje. Osim što se nedavno zaručila za austrijskog poduzetnika Franza Schillingera nakon nekoliko godina veze, jedan muškarac nosi posebno mjesto u njenom srcu, njen sin Dino.

Povodom sinovog rođendana Snježana Mehun uputila mu je predivnu čestitku i putem Instagrama, a podijelila je i njihove zajedničke fotografije, no jednu staru više od 25 godina.

Najveći životni uspjeh

Nema toga što nas može toliko ispuniti, usrećiti, obogatiti kao djeca, a dobro to zna i ponosna Snježana, koja je odlučila javno objaviti intimnu poruku sinu, iako on i nije ljubitelj medijskog eksponiranja. A, tako je to kad je u pitanju majčin ponos, nije za zamjeriti, bar kad su u pitanju posebni trenuci kao ovaj, a nije zamjerio ni Dino koji je majci poslao nekoliko “srčeka”.

“Više je od 25 godina razlike između ove dvije fotografije. Osim što su obje mutne, razlika je ipak najveća u tome da sam ja tada tebe pridržavala, a sada si ti u svemu potpora meni, pa čak i kada to nije tvoj osobni izbor! Ti si moj najveći životni uspjeh i ti to znaš. Ti si najbolje od mene, kada te gledam kako razmišljaš, radiš i ponašaš se, znam da si od mene i od tate naslijedio samo najbolje osobine, a sve naše loše su te zaobišle! Uvijek si imao moje najveće povjerenje i nikada ga nisi zlorabio i time me učinio najbogatijom osobom na svijetu! Sine, sretan ti rođendan i malo je reći voli te majka jer samo majka zna da je ta ljubav veća od nje same! P. S. Znam, znam da mrziš javno eksponiranje, ali morala sam”, napisala je Snježana na svojem Instagramu a čestitkama su se pridružili brojni prijatelji i pratitelji naše poduzetnice.

Mnogi prijatelji i pratitelji su imali jednake riječi hvale za njenog sina.

“Draga Snježana, KRALJICE, MAJKO.. Dino je prekrasan mladić i odgojila si ga onako kako treba. Sretan mu rođendan. Prekrasno je vidjeti kako jedno drugo podržavate i koliko ste vezani i kolika je Vaša ljubav. Najbogatija si osoba na svijetu”, poručila joj je pratiteljica.

“Dino sretan rođendan. ne da te mama javno eksponira, već si postao i regionalno popraćen, lijep i srdačan pozdrav iz Bosne”, našalila se jedna od pratiteljica.