Poznata hrvatska književnica ‘bez dlake na jeziku’ podijelila svoja razmišljanja: ‘Kad se sredim mogla bih zavesti Plenkovića’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Proslavljena domaća književnica, Vedrana Rudan, svojim ‘oštrim perom’ svaki put proizvede novi književni hit. Već neko vrijeme vodi online blog pod nazivom ‘Avanture slijepe kurve’, koji redovito bilježi dobru čitanost. Novim tekstom naslova ‘Je*eš pamet, je*eš šarm‘ podijelila je svoja razmišljanja o dostojanstvu i starenju.

Sve je, kako kaže, potaknuo komentar jedne od njenih pratiteljica. Ona joj je zamjerila lice bez bora i sve ono što čini kako bi starila dostojanstveno. “Pogledala sam svoju facu na jednom crnogorskom teve ekranu i zaista… Nigdje bore. Ali…To nije imalo nikakve veze s mojim nedostatkom “dostojanstva” nego je snimatelj moje “dostojanstveno” lice pretvorio u dječje dupe,” napisala je Rudan.

Sve to potaknulo ju je da se zapita što je to dostojanstvo. Kaže kako ona smatra da je osoba dostojanstvena kada ima 70 godina, a izgleda kao da ima 78. “Duša je ono što te čini privlačnom,” dodala je. Nastavila je rekavši dostojanstven osmijeh u starosti znači “dva komada plastike da bi mogao dostojanstveno škljocajući savladati komadić prekuhane kokoši”.





‘Bolje zvuči sifilis’

Osvrnula se i na teoriju kako se trebamo pomiriti s godinama koje imamo, te napisala kako prema njoj nema ništa lijepo u podočnjacima, obješenoj donjoj vilici ili borama. “Nosim ih jer ne znam kome otići da mi ih makne,” pojasnila je.

“Što ima dostojanstveno u usnama skupljenim poput kokošje gu*ice? Mrkom pogledu kojim gledaš svijet oko sebe ne zato što si ljuta nego zato jer ti je dostojanstvo razje*alo facu? Pa te partner pita, što ti je danas? Ono što mi je bilo i jučer i ono što će mi biti dok budem živa, prštim od… Dostojanstvo. Koja odvratna, odvratna riječ. Bolje zvuči sifilis,” nastavila je književnica u svojem klasičnom necenzuriranom stilu.

Otkrila je kako je svojedobno probala hijaluronom ukloniti bore, koje ona zove ‘merkelice’. No jedino što joj je to priuštilo bile su, kaže, masnice koje su se tjednima povlačile. “Neću vam reći koliko sam iskeširala love da bih bila tri tjedna plava i okolo govorila kako sam izvadila zub. I neću vam reći koliki su se čudili da imam što izvaditi,” dodala je.

‘Koliko taj tek love ima’

Spomenula je i mogula Jeffa Bezosa, koji je nedavno medijske stupce punio vijesti da se on i njegova djevojka Lauren Sanchez zaručili. Vedrana je Bezosovu zaručnicu nazvala “plastičnjačom” te rekla kako “čitav svijet gleda kako on očaran bulji u njezine jabuke”. “Da mu se bivša žena nije furala na dostojanstveni “daska za peglanje” look, još bi bili skupa,” komentirala je, misleći na Bezosovu bivšu ženu MacKenzie Scott.

“Kad se sredim mogla bih zavesti Plenkovića, koliko tek taj love ima. Ne možeš opljačkati Hrvatsku do kosti i biti gole guzice. Pa bih mogla u ovoj već deset godina demokratskoj, turbo ekonomski razvijenoj, ne zovu je bez vraga ‘balkanski tigar’, i civiliziranoj europskoj zemlji bez stresa kupiti kilogram trešanja. Imala bih i love za sirup protiv povraćanja,” bez dlake na jeziku napisala je Vedrana.