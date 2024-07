Poznata Hrvatica riskirala veliku opasnost i kaznu za fotografiju: ‘U sekundi dođe do katastrofe’

Autor: F.F

Ljeto u Hrvatskoj donosi ne samo sunčane plaže i turističke užitke, već i ozbiljnu prijetnju od požara koja je prisutna svake godine. U periodu kada su temperature visoke, a vegetacija suha i krhka, svaki opušteni trenutak može se pretvoriti u tragediju ako ne budemo pažljivi s vatrom. Svaka mala iskra, svaka nepažnja može lako izazvati požar, što stvara veliku prijetnju za ljude, imovinu i okoliš.

Turistička sezona u Hrvatskoj, poznata po prepunim plažama i atraktivnim destinacijama, također je vrijeme kada se intenziviraju borbe protiv požara. Nažalost, neodgovorno ponašanje pojedinaca može dodatno pogoršati situaciju.

Tako je 29-godišnja zagrebačka plesačica i influencerica Martina Vuletić odlučila je ignorirati ove prijetnje i, unatoč zabrani, zapalila je vatru na plaži na otoku Krku samo kako bi stvorila sadržaj za Instagram, prenosi Morski.hr.

Strogo zabranjeno

Cijela situacija dospjela je i do hrvatskog Reddita, gdje je jedan Hrvat komentirao: “Ne izgleda opasno ali na obali sam svjedočio da je par iskri od flekse zapalilo suhu travu u roku sekunda-dvije. Prolazim do plaže kraj tog dvorišta i nešto neki tip radi na balkonu s fleksom. Okrenem glavu na drugu stranu i napravim par koraka pa pogledam opet tamo, a ono gori trava. U par sekundi je gorilo pola dvorišta. na svu sreću bilo je ograđeno dvorište kamenim zidom i imali su kante vode jer su znali što bi se moglo dogoditi pa se odmah ugasilo, ali opet par iskri i požar”.

Podsjećamo, prema važećim propisima, do 1. listopada 2024. godine strogo je zabranjeno bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom, kao i upotreba pirotehničkih sredstava te bilo kakve aktivnosti koje mogu uzrokovati požare. Ova zabrana je uvedena kako bi se spriječilo ugrožavanje ljudskih života, imovine i smanjenje materijalnih šteta uzrokovanih požarima.

Osim toga, nedavno je zabilježen i drugi slučaj slične vrste, gdje je jedan influencer snimao dron dok su kanaderi na Murteru pokušavali ugasiti požar, kako bi objavio te slike na društvenim mrežama. Ovi slučajevi ukazuju na potrebu za strožim sankcijama za takvo ponašanje.









Treba paziti

Prema Zakonu o zaštiti od požara, zabranjeno je loženje vatre na otvorenom, uključujući spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja i sličnih materijala, kao i improvizirane roštilje i logorske vatre. Kazne za prekršaje su visoke: fizičke osobe koje izazovu požar mogu biti kažnjene novčano u iznosu od 1990 do 19.900 eura ili zatvorom do 60 dana.

Za izazivanje požara iz nehaja, kazna može biti od 260 do 1990 eura. Također, ne prijavljivanje požara ili ometanje rada inspektora također su kažnjivi, s kaznama od 130 do 1990 eura. Ako ne poduzmete potrebne mjere za gašenje požara ili obavještavanje nadležnih službi, kazna je također od 260 do 1990 eura.

Zakonodavci su stoga jasni: nepoštivanje zabrane može imati ozbiljne posljedice, a društvena odgovornost treba biti na prvom mjestu.