Poznata glumica smatra da joj je trauma zbog silovanja uzrokovala rak maternice: ‘Nisam se bavila time’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Zvijezda popularne humoristične serije ‘Dadilja’ Fran Drescher na predstavljanju je svoje knjige ‘N is for Nanny’ izjavila da vjeruje da ju je trauma uzrokovana silovanjem dovela do toga da oboli od raka. Naime, poznata je glumica silovana 1985. godine, a bolest joj je dijagnosticirana 2000.

‘Doživjela sam traumu kao žrtva silovanja i godinama se nisam bavila time kako je to emocionalno utjecalo na mene, jednostavno sam nekako nastavila sa svojim životom’, izjavila je Fran Drescher.

Glumica dodaje kako nije slučajnost da je prvo bila silovana, a onda je nekoliko godina kasnije oboljela od raka maternice. Drescher je čak dvije godine dobivala pogrešne zdravstvene dijagnoze od strane liječnika, a nakon što su joj konstatirali rak, podvrgnuta je histerektomiji.





Naglasila je da je potrebno istražiti što slabi naš imunološki sustav pa oboljevamo od raznih kroničnih bolesti. Za sebe smatra da je, kao i ostali Amerikanci, bila izložena toksičnim tvarima.

‘Amerikanci su izloženi otrovima, kroničnim bolestima i ovisnosti o drogama’, ispričala je Fran koja je 2007. godine osnovala neprofitnu organizaciju ‘Cancer Schmancer’ za žene oboljele od raka.

Sav prihod od prodaje knjige ‘N is for Nanny’ ići će u fond njezine neprofitne udruge kako bi pomogla ženama koje boluju od ove smrtonosne bolesti.