POZNATA GLUMICA IZGUBILA BORBU! Svijet filma u šoku, imala je tek 28: Podmuka bolest uzela danak, ‘kreće u svoju sljedeću avanturu’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Nakon borbe sa zloćudnom bolešću, preminula je glumica iz remakea kultnog horor filma ‘Carrie’, Samanthe Weinstein (28).

“Nakon dvije i pol godine liječenja od raka i putovanja po cijelom svijetu, izgovarajući glasove mnoštvu crtanih životinja, stvarajući glazbu i znajući o životu više nego što će većina ljudi ikad, ona je krenula u svoju sljedeću avanturu,” stoji na njenim društvenim mrežama.

U srpnju 2022. godine glumica iz serije ‘Braća i sestre’ progovorila je o tome da joj je u 25. godini dijagnosticiran rak, i to nakon što je primijetila da je “čudno napuhana” u području trbuha. “Cimerica me uvjeravala da su njezine prijateljice stalno tako napuhane i da je to samo ovulacija… ili nešto slično. Nije bilo tako,” rekla je jednom prilikom Samantha.





Četiri dana nakon operacije vratila se kući, a pri oporavku je trpjela strahovitu kroničnu bol. “Svaki dan je bio borba,” rekla je. Velika podrška bio joj je suprug Michael Knutson, za kojeg se udala 29. listopada prošle godine.

“Njegova se majka borila s rakom osam godina i preminula je prije dvije godine. Bio je spreman na ovo. Naučio me da je ljubav nesebična i podsjetio me da trebam dopustiti drugim ljudima da se brinu za mene,” rekla je glumica u emotivnom eseju objavljenom na portalu Love What Matters. “U redu, reći da je rak najbolja stvar koja mi se dogodila bila bi pomalo nategnuta tvrdnja… ali sigurno nije ni vještičja kletva… I ako je, onda ta vještica definitivno ima smisao za humor,” zaključila je tada.

Samantha je počela glumiti sa samo šest godina, a pojavila se u brojnim filmovima kao što su ‘Big Girl’, ‘The Stone Age’ i ‘Toronto Stories’. U filmu ‘Carrie’ imala je ulogu Heather, a glumila je uz bok Chloë Grace Moretz i Julianne Moore.