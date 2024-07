Povratak Zlatka Sudca šokirao je Hrvate, ali ne i nju: Zbog njega se obratila i postala majka

Autor: B.G.

Informativna katolička agencija objavila je u utorak da je velečasni Zlatko Sudac, poznati svećenik i karizmatik, imenovan duhovnim pomoćnikom u župi u Krku.

Podsjetimo, Velečasni Sudac već godinama izbiva iz javnosti, nakon što ga je Katolička crkva, zbog njegovih iskričavih stavova i istupa, prije petnaestak godina odlučila maknuti iz javnog života. Razlozi razlaza između Crkve i njega nikada nisu do kraja razjašnjeni.

Inače, posljednji put Sudac je viđen 2018. godine u zagrebačkom restoranu, a cijelo ovo vrijeme bio je na Krku, posvećen crkvenom životu. Sudac je poznat po duhovnim obnovama i stigmama na čelu i zapešćima, koje su liječnici rimske klinike Gemelli pokušavali objasniti.

Na seminaru kod Zlatka upoznala svoga muža

Inače, jedna od pjevačica koja je javno priznala da je upravo Sudac najzaslužniji za njeno obraćenje je i Marija Husar Rimac, danas poznata po duhovnom repertoaru, a nekadašnja članica Divasica.

“Na najvećem vrhuncu karijere u grupi Divas dogodio mi se jedan moment gdje sam bila poprilično, neću reći nezadovoljna, ali sve mi je izgledalo dosta isprazno. Tražila sam nešto više, duša je toliko čeznula da se na seminaru kod Zlatka Sudca dogodio taj jedan moment u mojoj 27. godini. To je mjesto gdje sam upoznala svog supruga, gdje sam godinama dolazila i još uvijek dolazim na seminare”, rekla je Marija Husar Rimac.









“Danas kada gledam svog supruga i kada gledam svoju djecu, moj suprug je godinama hodočastio u Međugorje za ženu i na kraju je stvarno dobio ženu Mariju koja je rođena 25.6. Jer je hodočastio uoči obljetnice i kad ti gledaš na te neke stvari koje ti se dogode je statistički, praktički, nemoguće što nam je sve Gospa zapravo isprosila i koliko sam Joj zahvalna i koliko je Ona bitan dio našeg života.

Sada gledam svog malog sina Ivana, on se molio tu u Međugorju, poželio si je brata. A ja sam mu rekla: Ivane, Bog uslišava najviše dječje molitve. I Gospa. Moli se i Bog će uslišati tvoje molitve! I stvarno, par mjeseci kasnije ja sam nakon 11 godina braka ostala u drugom stanju i mi sada imamo malu bebu, malog Niku i to je plod molitve, to je plod želje jednog dječjeg srca”, ispričala je Marija nadalje.