POVRATAK ‘BIJESNOG BOŽIDARA’: Eksplozivni kandidat ‘Večere za 5’ postao zvijezda novog showa!

Autor: Š. P.

U novoj sezoni showa ‘Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!’ sudjelovat će najupečatljiviji kandidati ‘Večere za 5 na selu’, a među njima je i 68-godišnji Božidar Miodragović, koji je sredinom godine pred kamerama izazvao pravu dramu, a onda ju nastavio i na društvenim mrežama.

Božidar će, naime, biti dio tima Nesalomljivi, i to uz 28-godišnju Lukreciju Kramarić i 41-godišnjeg Ivana Škrebljina.

“Umirovljenik Božidar ima 68 godina, po zanimanju je kuhar i nimalo skromno tvrdi: ‘Najuspješniji sam kuhar prve generacije ugostiteljske škole u Bjelovaru’. Božidar ne skriva kako mu je pobjeda uvijek važna jer je siguran u svoje vještine i kaže kako baš uvijek kuha s ljubavlju. Najradije spravlja specijalitete domaće kuhinje, a voli i mediteransku hranu”, stoji u opisu njegova profila za nadolazeće kulinarsko natjecanje.

Podsjetimo, nakon što je doznao kakve je ocjene dobio za svoju gozbu, Božidar je u ‘Večeri za 5 na selu’ izgubio kontrolu, počeo se derati i vrijeđati okupljene.

Natjecatelji su mu, naime, dali samo 17 bodova, što je osebujnog kuhara potpuno izbacilo iz takta. “Kako vas nije sram za ovakvu večeru dati samo 17 bodova?! Ja sam u ovu večeru uložio dvije tisuće kuna, a vi za vaše ništa!”, derao se na okupljene.

“Kako vas nije sram da tako nešto napravite?! Dobili ste večeru kakvu ne možete dobiti ni u hotelu visoke A kategorije!”, derao se bijesni kuhar.

“Ti si ocjenjivao mene, a ne moje djelo! Znaš što je 17 bodova? Cijeli narod će vidjeti kakve ste ocjene dali kuharu profesionalcu. Ocjenjuje se jelo, a ne ljudi!”, urlao je Miodragović dok su ga snimali mobiteli i kamere.

Paljbu je nastavio u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju, ne štedeći pritom na teškim riječima za ekipu s kojom se tog proljetnog tjedna natjecao za pobjedu. “Ne kajem se zbog svojih postupaka, oni su ološi! Sami su priznali da nisu ocjenjivali jela nego mene. To je strašno! Meni je najvažnije da me struka podržala, i to iz cijele regije. Poslali su mi poruke podrške i to mi najviše znači”, ustvrdio je Miodragović.