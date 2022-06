POTRESNA OBJAVA BEBE BALAŠEVIĆ: ‘Kao osoba s uočljivom fizičkom manom, rano naučiš, prošla sam pakao’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Kći glazbenika Đorđa Balaševića, Jelena Beba Balašević na svom je Facebook profilu podijelila emotivnu objavu u kojoj je opisala vlastitu borbu s predrasudama zbog osobnog invaliditeta. Naime, Jelena je prije 24 godine doživjela tešku prometnu nesreću te se godinu dana borila kako bi stala na vlastite noge.

Usprkos lošim prognozama, Beba se počela oporavljati, no ono što je kasnije doživjela od zajednice, teško da će ikada zaboraviti. Navodi kako će “od deset ljudi, samo jedan pokazati suosjećanje i razumijevanje”, dok je za ostalih devet tuđi problem “čisti senzacionalizam”.

“Nauči se hodati! Je**te, nauči se hodati!”

Beba je opisala potresne trenutke koje je doživjela predvečer ispred katedrale prije više od dvadeset godina.





“Tamo negdje 2001. godine, kod katedrale, predvečer, 1. siječnja, grupa dečki pored kojih sam prolazila, u navijačku melodiju smjestila je stihove: “Nauči se hodati! Je**te, nauči se hodati! Nauči se hodati…” Jadna ja? Nisam. Par godina unazad od te večeri moji roditelji pitali su doktora koliko imam šanse da preživim: Malo, nažalost”, napisala je Beba.

“Pakao je prazan, svi đavoli su ovdje”

Opisala je koliko je teža bio njen 23-godišnji životni put. “Moji roditelji su ga upitali: “Koliko malo? Je li ima bar jedan posto?”, a doktor je odgovorio: “Toliko, otprilike, ima.” Jadna ja što mi grupa frajera pjeva na ulici da naučim hodati? Nisam. Ja sam prošla kroz pakao i izašla iz njega. Da li je ružno? Je. Da li je očekivano? Je. Da li je to bio jedini put u ove 23 godine da mi je neko dobacivao ili komentirao hod? Nije”, pojasnila je.

“Samo je to bilo među prvim iskustvima s ljudima u ovom novom životu. Kao osoba s uočljivom fizičkom manom, rano naučiš da će od deset ljudi, samo jedan pokazati suosjećanje i razumijevanje. Za ostalih devet, tvoj problem je čisti senzacionalizam. I to je tako. I “pakao je prazan, svi đavoli su ovdje” i “pakao to su drugi” i more drugih citata na istu temu od mnogo pametnijih od mene. Davno uočeno. Život me rano i dosta surovo naučio što je pjesnik uočio dok je brojao ljude s krsta. Rekla bih sada hvala svima svojima, poznatim i nepoznatim, ali prepoznatim, osjećajnim, dobrim i normalnim, ali znam da njihova podrška nije usluga i zato neću”, zaključila je Beba.