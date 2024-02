Potresna ispovijest Snježane Dujmić: ‘Ne znam živjeti bez Rajka, raspala sam se’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Snježana Dujmić, udovica Rajka Dujmića, koji nas je napustio prije tri i pol godine, otkrila je kako je u pripremi novi album Rajkovih neobjavljenih pjesama koje će, među ostalima, otpjevati Nina, Indira, Jasna Zlokić, Klapa Intrade, ali i Novi fosili.

S gubitkom supruga se teško miri, priznala je u potresnoj ispovijesti za IN Magazin. Naime, zajedno su proveli 33 godine, a Snježana je opisala kako su imali jednu neobičnu simbiozu, drugim ljudima možda nerazumnu.

”Jednostavno fali mi, jako mi fali, jako mi fali. Ne znam živjeti bez Rajka, ali ja moram živjeti bez Rajka”, priznala je udovica Rajka Dujmića te dodala: ”Tri i pol godine je prošlo od kad Rajka nema. Dani imaju ‘up and down’. Imala sam jedno pola godine jako strašnu krizu ovo ljeto, od proljeća pa čak do jeseni. Baš sam imala tešku krizu. Jednostavno sam se raspala, baš sam se raspala”.

“Rajko je imao srce ko’ autobus”

Hrvatski skladatelj i nekadašnji vođa grupe Novi fosili Rajko Dujmić (65) preminuo od posljedica ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći u ljeto 2020. godine. Tada je zadobio za život opasne ozljede kada je kod Ravne Gore izgubio nadzor nad vozilom i sletio u provaliju.

Bio je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja riječkoga Kliničkoga bolničkog centra (KBC), no usprkos svim naporima liječnika, izgubio je bitku. Nakon njegove smrti, Snježana je imala želju da njegovo srce nastavi kucati u nekom drugom čovjeku.

“Ja sam ničim izazvana rekla ima li ikakvih organa koje Rajko može donirati. I pitala Tina da li se on slaže, on je rekao da. I onda je liječnik rekao da postoje dva organa, bubrezi i jetra što sam se ja začudila da jetra jesu, ali dobro. Na kraju ništa nije donirano osim bubrega”, kazala je Snježana.

“Ja sam mislila da se može donirati, da će to veliko srce negdje kucati u nekom drugom. Otud valjda moja reakcija da ja doniram. Ja sam zapravo razmišljala da se može, zapravo, Rajkovo srce donirat jer je on imao srce ko’ autobus u kojem su se izmjenjivali raznorazni putnici. Neki bi jako voljeli se voziti u tom autobusu, a neki bi ušli samo da se prevezu i izađu. To je bilo Rajkovo srce”, plačući je rekla Rajkova udovica Snježana.