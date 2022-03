Potresan intervju Gorana Bare: ‘Probudio sam se pored nje, ali ona nije spavala nego je bila mrtva’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Pjevač Goran Bare, iako u zadnje vrijeme živi ‘ispod radara’, za Unu TV je dao potresan intervju u kojem je otkrio da se i dalje nije pomirio sa smrću svoje supruge Mirjane koja je umrla pored njega u krevetu zbog predoziranja heroinom.

‘Žalim najviše za ženom. Ja sam tad doživio živčani slom’, otkrio je Bare, pa nadodao: ‘Probudio sam se pred nje, ali ona nije spavala nego je bila mrtva.’

Pjevača je smrt supruge toliko dotukla da je dobio maničnu depresiju zbog koje nije htio ustajati iz kreveta niti se družiti s roditeljima, pa čak ni s vlastitim djetetom.

U dvogodišnjem braku s pokojnom Mirjanom, dobio je sina Mirana koji trenutno ima 27 godina i živi u Zagrebu. Pjevač je otkrio da se ne sjeća kad ga je zadnji put vidio te da s njim kontaktira, uglavnom, samo za blagdane.

‘Kad je on bio jako mali ja sam otišao. Netko je to dijete morao školovati. Baš se ne vidimo jer je on živio s bakom i djedom. Moja je žena umrla kad je on imao godinu dana. Čujemo se. Čestitamo si rođendane, Nove godine i Božiće’, iskren je bio Goran Bare u emisiji ‘Una, due, tre’.

Iza Gorana Bare bogata je pjevačka karijera duga 40 godina iz koje su se ‘izrodili’ brojni hitovi, a osvojio je čak osam glazbenih nagrada Porin. Pjevač je u intervjuu otkrio da se posljednji put ‘roknuo’ heroinom na Porinu 1999. godine.

‘Ja sam bio junkie, teški, intervenozni. Ja sam se zadnji put roknuo na Porinu ’99. Najviše mi ide na živce što sam se prepustio, što sam spustio, onako, sve’, otkrio je Bare.

Goran Bare trenutno živi u Novom Zagrebu i kaže da je ‘sam samcat’ jer se posvađao sa skoro svim kolegama, a dragi prijatelji s kojima se družio su umrli.