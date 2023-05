POSVE ISKRENO! Mirna Zidarić o botoksu i filerima: ‘Ostanem u nevjerici kada vidim nova lica starih poznanica‘

Sportska novinarka Mirna Zidarić nedavno je pronašla snimku sebe od prije trinaest godina, a iskoristila je i priliku kako bi kritizirala današnje standarde ljepote.

Uoči nedavne utakmice između Dinama i Hajduka, Mirna je zavirila s kolegom Danijelom Križem u HRT-ovu arhivu kako bi pripremila prilog o srazu naša dva najbolja nogometna kluba, gdje su pronašli video zapis Dnevnika iz 2010. kada su ta dva kluba zadnji put igrala za titulu prvaka Hrvatske. Taj svakodnevni radni zadatak donio je zanimljivo Mirnino razmišljanje, ali ne o nogometu, već o estetskim zahvatima.



”Znam da sam kao fosil urasla u redakcijsku stijenu i teško me sastrugati (ma koliko se neki trudili), ali dopala mi se spoznaja da se malo toga promijenilo… Pri tome ne mislim na Dinamovu naviku osvajanja naslova (povod pretragama…:) već vizualni izričaj koji je bezvremenski i teško odaje dojam o kojoj se godini radi… Iako vrijeme nepovratno čini svoje, voljela bih nekoj zalutaloj mladoj duši koja ovo slučajno zamijeti poručiti da se ne da omamiti sveprisutnim granatiranjem blistavim tenovima, putenim i nabreklim usnama, prćastim nosićima, filerima, botoxima, jer se ta ista putena usta rijetko mogu razvući u iskreni širok osmijeh, čelo naborati u znatiželjnoj potrazi za smislom života, oči stisnuti u grču od smijeha, već da pokuša biti autentična sa svim manama, ali i vjerom u sebe… Iako će bezbroj puta biti poljuljana, zdravim navikama (iako je ok ponekad posrnuti, kažem ponekad), no prolazna trendovska uniformiranost, iako i unosna na tren, uvijek je gubila bitke protiv umjerenog, pristojnog, klasičnog i vjerodostojnog…”, napisala je Mirna u objavi.

Mirna je također u nedavnom razgovoru za Gloriju podijelila je svoje stavove o današnjim trendovima i standardima ljepote.

”Kada me kolega Križ vidio na toj snimci staroj 13 godina, rekao mi je – ‘Pa ti se uopće nisi promijenila!’ I to mi je dalo razmišljati o novim estetskim trendovima koji me prilično začuđuju. Naime, naravno da sam se promijenila jer godine čine svoje, no i sama sam se iznenadila da promjena nije tolika. Čak sam i onda nosila bijelu majicu i crni sako što smatram dobitnom sportskom kombinacijom”, izjavila je Mirna.









Priznala je i kako nekada ostane iznenađena kada zbog silnih zahvata i filera ne prepozna svoje kolegice. Uz to je preporučila svim mladim djevojkama da ulažu novac u obrazovanje, a ne estetske zahvate.

“Nekada iskreno ostanem u nevjerici kada vidim nova lica starih poznanica. A još više me čude mlade, prirodno lijepe djevojke koje čak na svojim društvenim mrežama reklamiraju tako drastične i za njihovu dob neprimjerene zahvate. Znam da to što sam napisala nije popularno i u trendu, i da mi neće privući veliku sljedbu i puno lajkova, ali zaista mislim da zahvati koji mijenjaju lice, ne rješavaju problem. Problemi su puno puta odraz osobnog nezadovoljstva, a ne nužno izgleda u koji treba intervenirati. Bilo bi bolje da mladi troše novac i vrijeme na obrazovanje, vlastiti intelekt, sportske aktivnosti i zdrav život. Jer ako si s 25 godina počinju ubrizgavati botoks i filere, kako će izgledati s pedeset.”, rekla je Zidarić.

Podsjetimo, Mirna je nedavno kritizirala javne obračune bivših ljubavnika i ‘održala’ im lekciju o dostojanstvu. Na taj su je potez potaknule svjetski popularne pjevačice, Shakira i Miley Cyrus, koje su u svojim posljednjim pjesmama opjevale svoja loša ljubavna iskustva. Naime, obje su nedavno doživjele ljubavne brodolome nakon što su ih supruzi varali tijekom braka.

“Ako sama za sebe svima uporno ponavljaš da si najbolja, najljepša i najseksi, tek tada zapravo otkrivaš koliko to nisi. Onaj tko jest, nema potrebu javo se ogoliti, ne traži potporu neznanih botova, društvenomrežnih komentatora opće prakse jer ionako će im već za dva dana netko drugi baciti kosti za glodanje, a tvoja će intima ostati oglodana i ispljunuta, a ti i dalje sama pred ogledalom, ne tako blistava kao što tvrdiš, već izranjavana više nego si zaslužila”, piše Zidarić te dodaje:

“Zato je bitno na svakoj životnoj prekretnici zadržati dostojanstvo i ponosno krenuti dalje sa životom koji je itekako vrijedan, ali samo ako ga ne provodiš gnjevna u grču prošlosti, već u potrazi za svakom zrakom sunca čija svjetlost otvara krila za novi uzlet, novu ljubav, novu radost”, zaključila je.