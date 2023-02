POSVAĐALI SE NA PASJA KOLA PA SHVATILI DA SU SJAJAN TANDEM! Cetinski i Hodeuk imaju srceparajuću baladu: Napisana je za nekoliko minuta

Ove godine očekuje nas i četvrta sezona ‘popularnog showa ‘The Voice‘ koja će se emitirati na HRT-u. Već je predviđena i peta sezona za 2025. godinu, kao i dječja verzija ‘The Voice Kids’ koja bi prvi put trebala biti emitirana 2024. godine.U iščekivanju nove sezone prisjećamo se ranijih sezona i događaja koji su ih obilježili.

U prvoj sezoni popuplarnog showa “The Voice Hrvatska” estradu je blago prodrmala impulzivna svađa između dva vrsna domaća muška vokala, Tonyja Cetinskog i Jacquesa Houdeka.

“Drama queen”

Mediji su tada pisali da se šuškalo kako su svađe između Cetinskog i Houdeka trajale mjesecima i kako je sve kulminiralo kada je Cetinski u jednom trenutku rekao Jacquesu da se ponaša kao “drama queen”.

Prema priči, nakon završetka emisije Tony je došao do Jacquesa i pitao ga što ga muči, no Houdek ga je opsovao pa je došlo do verbalnog sukoba, a zamalo i do tučnjave.

“Ono što ja govorim od prvog dana snimanja Jacques sada pokušava iskoristiti protiv mene u emisijama uživo. A to je da su kandidati na prvom mjestu, a ne njegov veliki come back ili mi mentori”, rekao je Tony tada za tportal. Jacques se prvotno suzdržao od komentara te je rekao da neće ništa komentirati.

Šuškalo se tada kako je Cetinski zamjerio Jacquesu što je vrijeme provodio surfajući internetom i prateći društvene mreže, umjesto da više radi s kandidatima, kao i da mu je smetao Jacquesov odnos prema kanditatima.

Iskreno žaljenje

Ipak, ubrzo su obojica promijenila priče te uputila javne isprike i žaljenje zbog spomenutog incidenta.

“Iskreno žalim zbog ovog nemilog događaja te se ispričavam svojim fanovima, ljudima koji se brinu o projektu The Voice te svim protagonistima ove lijepe priče. Jacques i ja stremimo najvišim ciljevima i svojim odlukama krojimo glazbenu budućnost, mladih glazbenika, pa unatoč velikoj napetosti moramo reagirati kako dolikuje pravim profesionalcima. Želim zaboraviti ovaj nemili događaj i molim predstavnike medija da pažnju usmjere na mlade natjecatelje koji su prave zvijezde showa The Voice”, izjavio je tada Tony Cetinski.









“Ovo je pozitivan show, u prvi plan stavlja talent i glas i najiskrenije uživam raditi s tim mladim talentiranim ljudima koji su iz emisije u emisiju sve bolji. Jako je teško bilo komu reći da je natjecanje za njega završilo. Te emocije ne prestaju odmah kad se ugase kamere i sigurno su i one pridonijele neprimjerenoj situaciji koja se dogodila nakon emisije, no priča koja se provlači po medijima je, nažalost, daleko predimenzionirana pa bih volio da se fokus vrati na sadržaj showa i kandidate koje mi mentori imamo čast voditi kroz ovu lijepu glazbenu priču. Svoje kolege mentore poštujem i siguran sam da ćemo i dalje svi zajedno profesionalno obavljati svoju mentorsku dužnost jer ovi divni talenti i milijunsko gledateljstvo to i zaslužuju!” pojasnio je Houdek.

To od njih nitko nije očekivao

Da su ‘zakopali ratnu sjekiru’ pokazali su već iduće godine i to upravo u spomenutom showu “The Voice” kada su svima priredili pravo osvježavajuće glazbeno iznenađenje. Naime, tada su zajedno prvi put zapjevali u duetu predivnu baladu “Tugo moja” autorice Aleksandre Milutinović, pisao je cmc.

U ‘Glazbenom showu Dalibora Petka’ na Narodnom radiju Tony je komentirao svoju inicijativu da zajedno snime duet. “Rekao sam kroz zafrkanciju idemo snimiti duet, jer to od nas nitko ne očekuje”, izjavio je Cetinski.









U emisiju se javila i autorica Aleksandra Milutinović koja je otkrila kako su pjesmu odbila mnoga velika imena, prije nego što ju je Tony prepoznao i pozvao Jacquesa u duet.

“Ova pjesma nastala je za svega nekoliko minuta, u jednom dahu, kako mi autori volimo reći. Ono što je još važnije je što se spojila s pravim umjetnicima koji su na moju veliku sreću kroz ljubav prema muzici shvatili da su sjajan tandem. Nije moglo ispasti bolje. Presretna sam i nadam se da smo napravili pjesmu koja će se još dugo pjevati i da će publika prepoznati iskrenu emociju. Veliko hvala Tonyu i Jacquesu”, uzbuđeno je komentirala ovu suradnju autorica pjesme, Aleksandra Milutinović.

Dvojica pjevača uspjela su do samog kraja držati u tajnosti pjesmu i nastup. “Više od godine dana snimao sam razne verzije ove pjesme i na kraju je najbolje zazvučala u duetu. Mislim da pjesma ima širi domet u regiji”, otkrio je Tony.

Ni Jacques nije krio zadovoljstvo: “Presretan sam zbog ove glazbene suradnje koja se ostvarila između Aleksandre Milutinović, Tonya i mene. Zahvaljujem Tonyu na pozivu da snimamo duet i odabiru prekrasne pjesme „Tugo moja“. Na prvo slušanje sam kliknuo s pjesmom, a duet s kolegom koji ima tako impresivnu karijeru za mene predstavlja veliki uspjeh i zadovoljstvo! Nadam se da smo uspjeli iznenaditi publiku ovom glazbenom pričom koja je naša velika pobjeda i vjerujem da će ona vrlo brzo doprijeti do srca naše publike”.