POSTOJI LI TEROR ‘SUPERMAMA’? ‘Ti brate nakuhavaš, mali to pobljuje, pola toga ne pojede, naduda se tog mlijeka’

Autor: T. Š.

Je li kasno roditi nakon navršenih 40 godina? Ako pitate ove zagrebačke novinarke nije, no teror koji kažu, proživljavaju od ‘supermama’ stvara veliki pritisak. Naravno, svjesne su i same činjenice da biološki sat otkucava, no preko nekih komentara jednostavno nitko normalan ne može prijeći.

“Jesi li svjesna da možda nećeš stići odgojiti svoje dijete i gledati ga dok raste? Djetetu će ti biti neugodno kada dođeš na roditeljski i druga djeca kažu da mu je došla baka”, samo su neki od komentara koje primaju žene koje su se ostvarile kao majke u četrdesetim godinama. Za Provjereno su iznijele svoju stranu priče.

“Djeca imaju pravo na mlade roditelje”

“Ah, 42 godine. Ljudi će vam onako u facu reći sve super. E sad, šta kažu iza leđa. Vjerojatno kao i cijeli ovaj period kad nisam imala djecu, sigurno je bilo razno raznih komentara. Nisam baš osoba koju tako nešto pogađa.

Ali jedan mi je komentar ipak ostao. Kada sam objavila da sam trudna na društvenim mrežama dobila sam komentar – djeca imaju pravo na mlade roditelje. I to mi je baš bilo strašno za čuti jer ja mislim da djeca imaju pravo na dobre roditelje neovisno o tome koliko imaju godina”, rekla je Vesna Blašković.

“Sa 40 je to stvarno puno teže nego sa 25. I to bi možda bio jedan od rijetkih pluseva zašto bih rodila s dvadeset pet. Drugi veliki plus bi bio odrastanje uz baku i dedu. Moj sin uopće nije upoznao baku i dedu. On misli da su baka Goga i deda Pero gore na nebu”, rekla je Jelena Badovinac.

“Nisam imala tu neku ‘to do’ listu i onda stavljala kvačice. Ali svakako sam se htjela ostvariti u tom nekakvom materijalnom smislu. Sad, da li sam mogla istovremeno uz sve to skupa uklopiti i dijete ili djecu. Vjerojatno da, jer većina ljudi to tako i radi. Ali uvijek sam nekako mislila – za djecu ima vremena. E sad, biologija je ipak nešto drugo”, kaže Blašković.

“S trideset sam bila u naponu snage, imala sam sjajno žensko društvo. Od sedam dana, pet dana sam došla kući 6,7 ujutro. Živjela sam u svom stanu, mogla sam si priuštiti što god sam htjela. Imala sam službeni auto, imala sam super prijatelje, krasnu obitelj. Nisam nikome polagale račune”, kaže Badovinac.

Nakon materijalne sigurnosti na red su došla djeca

Kada su došle do određene materijalne sigurnosti, e tada je bilo vrijeme za djecu, kažu novinarke.









“Za djecu više nema vremena – to sam baš ono stvarno pomislila kada sam napunila 42. To je baš bio prijelomni trenutak. Kada sam ja shvatila da koliko god da se ja dobro osjećam, koliko god mogu ja trenirati, i biti fit, i dobro izgledati. Dobro izgledati kad imam dobar dan. Biologija je nešto drugo. Jednostavno, shvatila sam da će se taj prozor u kojem ja mogu imati djecu zatvoriti jako brzo. I to je to! Sad ili nikad”, rekla je Blašković.

“Nisam uopće se planirala udavati, nisam planirala imati neku obitelj, barem ne u tim godinama. Ali s 36, 37 sam shvatila da u jednom trenutku u životu čovjek mora stati. Naglo smo izgubile roditelje sestra i ja, i taj trenutak prolaznosti koji se dogodi u sekundi, do jučer su tu, nakon toga ih više nema, to me jednostavno potaknulo da počnem razmišljati na način – pa možda bi sad stvarno mogla imati dijete”, objasnila je Badovinac.

Teror s društvenih mreža

Jelena priznaje da ju je ipak iznenadio teror “supermama” s društvenih mreža.

“Taj pritisak okoline. Ako ti ne dolaziš s placa svaki dan sa šest vreća – kelj, kupus, cikla, mrkva.. Pola toga nakuhaš, lonci, to sve puše van. Na kraju mali to pobljuje, pola toga ne pojede, naduda se tog mlijeka. Ti brate nakuhavaš od jutra do sutra. Niti jedeš ti, niti on, niti jede muž. Svima ta cikla ide na uši van. Čemu? Samo zato da bi ti rekao da nakuhavaš, da miksaš. To sve bruji. Nakon toga on zaspe, ti čistiš. On se probudi, ti dalje čistiš, nisi se naspavala jer si dalje čistila… Katastrofa”, kaže Jelena.









“Nemoj cvijeće doma jer će biti alergičan. Šta, ako donesem jednu hortenziju mali će nakon toga biti što? Alergičar, neće moći izaći nikud van? Toliko toga ima što te pritišće. Ne smije, ovo, ne smije ono”, dodaje.

Svoje dvadesete i tridesete ove su dvije žene provele u redakcijama, baš kao i mnoge žene koje su željele i karijeru i majčinstvo. A kako bi ostvarile takav plan često su bile primorane, iz raznih razloga, ignorirati što im biološki sat poručuje. Kako bi mnogi rekli – nije do žena, već do društva u kojem živimo.