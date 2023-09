Postoji li način kako uhvatiti muža u prevari? Hrvatice imaju vrlo kreativne savjete

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U popularnoj Facebook grupi Mamine tajne anonimne i javne jedna je žena zatražila savjet na koji način bi mogla provjeriti vara li ju muž, a da to ne uključuje pregledavanje njegovog mobitela, jer je isti pod šifrom koju ona ne zna.

“Ima li uopće načina?” upitala je žena, a Hrvatice su otkrile da su poprilično kreativne kada je u pitanju ova problematika.

“Ubaciš u auto i prisluškuješ”

Neke Hrvatice napisale su ženi da počne pratiti muža, druge da mu ukrade mobitel i odnese na otključavanje, treće da ga jednostavno pita, no bilo je tu i savjeta koji djeluju kao da su već dobro isprobani, a najčešći savjet je bio – ‘buba’ u autu.





“Imaš bubice na netu jeftino nešto skroz, ubaciš ih u auto”, “Instaliraj mu ‘bubu’ u auto i drugo, ako se upuštaš u to svakako moraš ‘pratiti’ i prisluškivati preko svog moba”, “Stavi gps lokator ako ima auto i sve ćeš znati gdje i kad i riješeno”, savjetovale su žene, a bilo je onih koje su dale jednostavnija rješenja.

“Otključaj telefon ili vrata”

“Da je moj muž u pitanju otključao bi ili telefon ili vrata”, “Nemojte se mučiti sa praćenjem , naći će se “ dobra duša “ koja će vam servirati pod nos sve dokaze o prevari ukoliko ona postoji”, pisale su žene.

“Ženska intuicija”

“Ako ti tvoja ženska intuicija govori, to je jače od svih dokaza, znači tražiš njemu dokaz da te prevario. Ako osjećaš da te prevario, samo otiđi znat će on zašto”, poručila je jedna gospođa, a u komentarima je bilo onih koje su potvrdile njene riječi. Navode kako žena ‘osjeti’ partnerovu prevaru i da ih taj osjećaj nikad ne vara.

Jedna je žena opisala kako je ona doznala da ju suprug vara. “Ja nisam morala svog bivšeg uopće hvatat, dovoljan je bio parfem koji se osjetio na majici”, otkrila je.

Ipak, da nije sve bilo u ozbiljnom tonu najbolje dokazuje komentar jedne gospođe koji bi vas mogao nasmijati do suza.

“Moj muž svima govori, kada ga pitaju kako to da ga žena pusti da ide vani sa društvom do jutra, da mu jajca stavim na vagu prije i poslije izlaska, ako je brojka drugačija negdje se ispraznio”, našalila se jedna gospođa i poručila kako ona i suprug dobro funkcioniraju jer su otvoreni i iskreni jedno prema drugom zbog čega se nemaju međusobnu potrebu kontrolirati. Uz to, neke žene su napisale kako nikad ne bi mužu gledale u mobitel, jer smatraju da bi to značilo da ga žele kontrolirati, ali i da među njima ne postoji povjerenje ključno za zdravu vezu.