Postao je senzacija zbog ‘Džuli’, a onda otkrio: ‘Brena je namjestila da me iskrcaju na planini s vukovima’

Autor: Barbara Grgić

Daniel Popović bio je potpuni anonimac, porijeklom iz Crne Gore. Sve dok se nije dogodila “Džuli”, pjesma koja je predodredila njegovu karijeru, ali i njegov životni put.

Naime, Eurovizijski pobjednik te davne 1983. godine tek je nedavno otkrio kakvu mu je osvetu spremila jedna od najpopularnijih glazbenica s ex-Yu scene, Lepa Brena.

“Helikopterom su me dovezli na Durmitor, usred ničega, gdje su samo medvjedi i vukovi, a ekipa s Lepom Brenom se odvezla na ručak. Ostavili su me samog u divljini i nisu se vratili tri sata. Ja sam stajao u svom oblaku parfema i umirao od straha. To nikada neću zaboraviti”, prisjeća se Daniel Popović snimanja spota za pjesmu Jugoslavenka, u kojem je nastupao i tvrdi da je to bila osveta Lepe Brene jer ju je pobijedio na Jugoviziji.





‘Ispitivali su me koliko krvnih zrnaca imam’

Kako sam Popović kaže, njegov uspjeh te ’83. bio je čista sreća.

Enormni uspjeh koji je doživio početkom ‘80-ih naziva čistom srećom.

“Uopće me nije zanimao nastup na Euroviziji, kao prateći glazbenik sam bio na turneji po Rusiji. Kako sam rođen u Crnoj Gori mogao sam se predstavljati njih na Jugoviziji pa su mi tako savjetovali. Mate Došen prvo nije ni htio raditi aranžman za mene, Mihaljević ga je nagovorio. Pjesma je ušla, a ja sam bio šokiran. Tada su se kupovali poeni pa je valjda svima prekipjelo i glasali su za mene nepoznatog. Kad su proglasili pobjedu, pitao sam se ‘Što sad?‘. Svi su se nagurali oko mene, nagurali me u neki kut, ispitivali koliko krvnih zrnaca imam. Tisuću pitanja, malo odgovora”, izjavio je te dodao kako mu sama pobjeda nije donijela previše dobroga u poslu kojim se bavi.









‘Džuli’ mu donijela više od milijun maraka

Ipak, brojke govore drugačije.

Naime, Daniel je s “Džuli” zaradio više od milijun tadašnjih njemačkih maraka.









“Ja sam 1982. snimao taj album za Jugoton bez diskografskog iskustva. Ljudi su kupovali i dvije kazete da imaju ako im jednu kazetofon prožvače vrpcu. Došao sam na šalter u banku i rekao da mi daju sav novac koji imam na računu. Bankarka je rekla da nemaju toliko novca u banci i da dođem drugi dan. Tadašnja djevojka pala je u nesvijest kad je čula o kojoj se cifri radi. S vrećom novca otišao sam kući iako mi novac nikad nije predstavljao nešto”, rekao je Popović.

Dio novca potrošio je na rješavanje stambenog pitanja jer je dotad bio podstanar, a nakon razvoda od Sanje Bjedov, dio novca je, rekao je, ostavio njoj i njihovoj djeci, Sebastianu i Izabeli.