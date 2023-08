Posrnuli moćnik kod Stankovića priznao da ga je Tuđman udario: ‘Tada sam znao da sam na konju’

LEGENDARNE NEDJELJOM U 2

Predsjednik Tuđman me udario kao otac sina, to je jako lijepo, tada sam znao da sam na konju. Zlatko Canjuga, 2003.

– Je li Vas predsjednik Tuđman stvorio?









ZLATKO CANJUGA: Apsolutno i zahvaljujem mu za političku karijeru. Bez njega bi sasvim sigurno, kakvi su odnosi i relacije bili u stranci, vrlo teško stvorio ovakvu političku karijeru.

– Je li bilo potrebno da se onako očito ulizujete predsjedniku Tuđmanu?

ZLATKO CANJUGA: Moram Vam kazati da je kod predsjednika Tuđmana bilo 500 puta više i drugačijih ulizica od Zlatka Canjuge.

– Vi ste bili 501.?

ZLATKO CANJUGA: Zlatko Canjuga je bio 501. ulizica kod predsjednika Tuđmana.

– Znači ipak ste bili ulizica?

ZLATKO CANJUGA: Jesam, apsolutno.

…

ZLATKO CANJUGA: Nikad nije dao na Canjugu (Tuđman).

– Nikad nije dao na Canjugu, ali udario Vas je?

ZLATKO CANJUGA: Udario me kao otac sina. To je jako lijepo.

– Lijepo je da Vas netko tuče? Ja mislim da Vi imate neki problem. Kako je lijepo da Vas netko tuče? Ne razumijem.

ZLATKO CANJUGA: On je tada mislio da sam ja pogriješio… Kad me on udario, ja sam znao da sam ja na konju. To znači da hoće pokazati drugima „gospodo, mislite svojom glavom“.

– Nije li to bolestan sustav da poglavar tuče svoje podanike?

ZLATKO CANJUGA: Nije bolestan sustav, nego je on volio ljude koji imaju svoju glavu i svoj mozak, gospodine Stankoviću. To je volio.

…

– Jedna izjava o predsjedniku Tuđmanu, koja danas može rogobatno zazvučati iz Vaših usta, je ta da je on izgubio vjerodostojnost još 1990. kada je izjavio da je sretan što mu žena nije ni Srpkinja ni Židovka.

ZLATKO CANJUGA: Pa smatram da je to bila loša izjava za predsjednika Tuđmana i da je tu predsjednik Tuđman nepotrebno podlegao nacionalističkoj euforiji i pojedincima jer je dobro znao, kao antifašista i čovjek koji je 1960.-ih pisao knjige o antifašizmu i socijalističkoj revoluciji, kako će ga europski političari na to dočekati i kako će na to gledati sav antifašistički svijet. To mu je bila loša izjava i sad ćete Vi meni reći da je to nešto kontra Tuđmana? Pa to mu je u interesu!

– To je kod Vas naknadna pamet. Vi ste to znali, ta Tuđmanova izjava je data 1990. Tada Vam nije smetalo dok ste bili moćni. Danas otkrivate sve Tuđmanove mane.

ZLATKO CANJUGA: Možete Vi meni govoriti o naknadnoj pameti, ali naknadnoj pameti je došao i Oppenheimer kada je proizveo atomsku bombu pa se poslije usprotivio proizvodnji hidrogenske bombe.

Objavljuje Nedjeljom u 2 u Nedjelja, 20. kolovoza 2023.