Poslušajte sve pjesme za Doru: Let 3 drži prvo mjesto, a evo tko je drugi najslušaniji izvođač

Autor: I.D.

Na YouTube kanalu Dore pogledajte sve 24 pjesme koje će se 22., 23. i 25. veljače 2024. natjecati za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu 2024. u svibnju u Malmöu. Pjesme je odabrao žiri koji čine Željko Mesar (predsjednik žirija), Igor Geržina (glazbeni producent u RJ Glazba HRT-a), Dražen Miočić (urednik programskog kanala HTV 4), Robert Urlić (urednik u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija), Tomislav Krizmanić (predsjednik OGAE Hrvatska) i Ema Gross (glazbena urednica u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija).

Dan prije objave pjesama od natjecanja je odustala Zsa Zsa, koja se trebala predstaviti pjesmom Probudi usne moje. Umjesto nje natječe se Baby Lasagna s pjesmom Rim tim tagi dim. Izbor hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije Dora ove će se godine održati u studijima Hrvatske radiotelevizije (HRT) na zagrebačkom Prisavlju. Prethodnih godina Dora se, podsjećamo, održavala u Opatiji. Zasada, po pregledima na YouTubeu prvi je Let 3, a zatim slijedi Baby Lasagna.

Evo tko će nastupati na Dori

1. Alen Đuras – A Tamburitza Lullaby

2. Let 3 – Baba Roga

3. Noelle – Baby, Baby









4. Boris Štok – Can We Talk









5. Natalie Balmix – Dijamanti

6. Pavel – Do mjeseca

7. MARCELA – Gasoline

8. Erna – How Do You Love Me

9. Vinko – Lying Eyes

10. Lana Mandarić – More

11. James Night – Nebo plače

12. Saša Lozar – Ne plačem zbog nje

13. Barbara Munjas – Nepobjediva

14. Lara Demarin – Ne vjerujem ti

15. The Splitters – Od kad te sanjam

16. MISHA – One Day

17. ET – Pametnom dosta

18. Lu Dedić – Plavi leptir

19. Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

20. Vatra – Slatke suze, gorka ljubav