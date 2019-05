Poslovni krah Jamieja Olivera: Otkrivena tajna njegova potpunog kolapsa

Autor: dnevno.hr

Svjetski poznati kuhar Jamie Oliver u ozbiljnim je problemima. Naime, kako javlja BBC njegov lanac restorana je pred kolapsom, a na ulici bi moglo završiti 1300 radnika. Revizorska kuća KPMG preuzela je proces zatvaranja cijelog lanca, a otpočeli su i razglovore sa zaposlenicima.

Prvi se na udaru našao njegov lanac kojega tvore 23 talijanska restorana, a u planu je i zatvaranje ostalih restorana Fifteen i Barbecoa. Lani je krenula njegova propast, koja je rezultirala otkazima za 600 radnika, a uz to knjuč u bravu morao je staviti na čak 12 restorana, no od potpunog potopa spasilo ga je nekoliko investitora koji su ga financijski poduprli. Ipak, čini se kako to nije bilo dostatno pa je posljednjih nekoliko mjeseci nastojao prodati svoj biznism nakon što se pojavila opaka konkurencija na tržištu na kojem se očito više ne snalazi.

Oliver je i 2014.godine zatvorio dva restorana radi lošeg poslovanja, riječ je o steak houseo Barbecoa, koji je propao svega godinu dana nakon otvaranja, dok je u istoimenoj mesnici pronađena pljesan, mišji leševi i izmet, radi čega je mesnicu privremeno zatvorila sanitarna inspekcija. Bezuspješno je planetarno popularni kuhar pokušavao oživjeti i lani kada je uložio tri milijuna funti u talinjanski franšizni restora. ”Oliver je pretjerao gradeći brend od svojeg imena, u brendirane restorane idemo da bi taj neki legendarni kuhar kuhao baš za nas. I Paul Bocuse do smrti je povremeno kuhao u svojim restoranima u Lyonu. Oliver ima četiri puta više restorana od oca francuskog kulinarstva.

Tamo se služi prosječna, za obitelji preskupa hrana koja je prije deset godina bila uzbuljiva, ali to više nema smisla”, smatra stručnjak za imidž i poslovanje s lononske Cass Business School dr. Paolo Aversa. Sreće Oliver nije imao ni sa restoranima u kojima se servirala engleska tradicionalna hrana, pa je i njih četiri morao zatvoriti, a prestao je izlaziti i njegov časopis Jamie’s. Oni koji su s kuharem surađivali tvrde da je on prve znakove krize ignorirao misljeći da će zauvijek moći živjeti na staroj slavi i svojem imenu, pri čemu je zanemario kvalitetu.