Posljednju pjesmu prije smrti Balašević je posvetio Osijeku: ‘Osek nije teritorijalna pretenzija’

Đorđe Balašević preminuo je na današnji dan, 19. veljače 2021. u 68. godini tijekom liječenja od koronavirusa u Kliničkom centru Vojvodina.

Iako su liječnici pokušavali dati sve od sebe kako bi ga spasili te se gotovo sat vremena borili s njegovim ugaslim srdašcem, glazbeniku kojeg su voljele generacije, nije bilo pomoći.

“Liječnici su mu odmah ugradili pacemaker, ali, nažalost, nakon pola sata srce je stalo. Sat i pol vremena pokušavali su ga reanimirati. Radili su elektrošokove, davali su adrenalin, pokušavali su ga spasiti i plakali dok su se borili za njegov život…ali spasa nije bilo. Ravna linija nije se pomicala. Iako je svima bilo jasno da su ga izgubili, nisu odustajali. Dodavali su i dodavali adrenalin, ali na kraju su morali stati. Plakali su još satima nakon toga”, otkrio je tad za Kurir neimenovani izvor.

U lipnju 2020. godine Balašević i Gospon Tamburaš snimili su i objavili pjesmu “Hej, lega”, pjesmu o ljubavi prema jednoj Slavonki, ali i njegovu odnosu prema Osijeku. Bila je to posljednja pjesma koju je objavio.

Na svojoj službenoj stranici Balašević je tada napisao: “Obećanje je obećanje”, a tekst pjesme pročitajte u nastavku.

“Bila je to zima pusta pijana

Sludila me jedna lepa Smiljana

Gospojica Esekerka jedina u majke ćerka

Treperava kao breza

Lagala me prepredenka da je loza zamog Trenka

Hajdučica i princeza

Bilo je to vreme oko blagdana Bela šlinga od pahulja satkana I praporac na toj šling Za zornicu čibgi-lingi a za fruštek drk čobanca Od Čepina do Edsuta bez šešira i kaputa Sonicama sa dva vranca

Hej lega sretneš li je kad

Osmehne l’ se ili naduri, zastane li il požuri

Ili mine ko da nisi tu, to bi najpre ličilo na nju









Hej lega ko bi znao tad

Da mi mogu doći glave one oči boje Drave

I dan danas palim sveću za nas

Par gemiša i dumine , sve dok čežnja ne umine

E moj lega nema onog snega

Samo su nam zime ostale

Bila je to zima čista božija

Svaka nova bila je sve lošija

Gospojica Esekerka umiljata moja zverka

Plela me uzlatnu kiku

Još se krijem u toj kosi dok me zadnja treska nosi

Polagacko niz ,,štrosiku’’

Hej lega sretneš li je kad

Osmehne l’ se ili naduri, zastane li il požuri

Ili mine ko da nisi tu, to bi najpre ličilo na nju









Hej lega ko bi znao tad

Da ću biti u svom veku još i stranac u Oseku

Oko Dalja tamna noć se valja

Srp meseca zvezde žanje iznad Darde i Baranje

Znaš lega malo mi je dosta svega

Jedino mi nikad dosta nje”.