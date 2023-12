Posljednje zajedničko ljeto u Metkoviću: Jure je tjerao zmije i dočekivao Matiju s novim pjesmama

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Glazbenik Jurica Popović, koji je prošle godine obilježio 40 godina bogate karijere i životni partner dizajnerice Matije Vuice, preminuo je u 66. godini života. Vijest o njegovom odlasku mnoge je rastužila, posebno jer je posljednjih mjeseci radio, stvarao, objavljivao pjesme, koje su bile iznimno hvaljene u javnosti.

Ovo ljeto Jurica je dobar dio ljeta proveo s Matijom u Metkoviću. Radili su u vrtu, snimali modne editorijale, snimali, stvarali i objavljivali nove pjesme, ali i uživali u zajedničkom slobodnom vremenu. Negdje u to vrijeme razgovarali smo s Matijom i Juricom, koji su i tada odavali snažan dojam vrlo skladnog i zaljubljenog para.

Međusobno su se nadopunjavali, pomagali, isticali koliko su jedno drugome bili važni i tako je bilo do samoga kraja.

Matija je progovorila o tome kako je upravo Jurica odigrao ključnu ulogu u njenoj karijeri. On je bio njeno uporište i oslonac bez čije potpore ne bi ostvarila svoje snove.

“Jure je moja najveća podrška. Prihvatiti činjenicu da neću više pjevati nego samo biti u modi, s lakoćom i bez imalo negodovanja, najljepši je i najveći doprinos mojoj modnoj karijeri. Inače, njegova glazba dugo je inspirirala moje revije, od etno prizvuka do popa, dancea, uvijek sam se naslanjala na njegove albume i u tom ozračju su bile nove kreacije. I danas su njegovi instrumentali najljepša kulisa za moje revije”, rekla je tada Matija Vuica te otkrila kako bi je Jure uvijek dočekivao s nekom glazbom kada bi dolazila kući s posla.









“Kada dođem kući, dočekaju me neke novu Jurine pjesme, ili s vrata čujem Mozarta jer Jure ima sve što je ikad objavljeno i često ga pušta. Ponekad je to samo cvrkut ptica, dok čita neku posebnu literaturu. Prvi put sam mislila da nam je ptičica na prozoru”, rekla je tada.









U to vrijeme Jure je objavio spot za pjesmu “Zagrli me, poljubi me” s novog albuma ‘Preslagivanje‘ kojeg je predstavio u lipnju, a u studenom je objavio treći singl s istog albuma “Skalini života“.

Posebno je tada bila hvaljena pjesma ”Zagrli me, poljubi me”, a Juricu su neizmjerno veselili komentari publike.

“U ovom sumornom okruženju, koje se nadvilo nad nama, ljubav nam jedino preostaje kao štit

i snaga.

Zato, jedino smisleno što mi dolazi na pamet je ponuditi neku vibraciju kroz pjesmu, koja bi ljude mogla uzdići iznad ove sveopće dezorijentiranosti”, rekao je Jurica Popović.

Mnogi danas navode kako je Jurica bio osoba vrlo privlačne, pozitivne energije, skroman i nenametljiv, istinski umjetnik. U njegovim posljednjim objavama na društvenim mrežama mnogi danas iščitavaju naznaku onoga što je uslijedilo, kao da je znao ili predosjećao pa je za kraj iznjedrio neke od svojih najljepših pjesama.