POSLJEDNJA ČESTITKA MNOGE JE RASPLAKALA: Prošlog Božića kraljica nije mogla sakriti tugu, Charles je sigurno dobro zapamtio ove riječi

Britanski kralj Charles u svom prvom božićnom obraćanju otkako je kralj, odao je počast pokojnoj majci, kraljici Elizabeti. Istaknuo je kako je u ovo “doba velikih briga i nevolja” nošen snažnom vjerom u čovječanstvo.

Kralj je govor održao u kapeli svetog Jurja posljednjem počivalištu pokojne kraljice te je mnoge dirnuo kada je istaknuo da “svim srcem” dijeli majčinu vjeru u Boga i ljude.

“To je vjera u sposobnost svakog pojedinca da se s prema drugima odnosi s dobrotom i suosjećanjem te da osvjetljava svijet oko sebe”, istaknuo je Charles.

“U doba velikih briga i nevolja, bilo zbog rata, gladi i prirodnih katastrofa, ili zbog plaćanja računa i brige oko hrane i topline za obitelj, vidimo je u ljudskoj dobroti”, dodao je 74-godišnji vladar, koji također nosi i titulu “Branitelja vjere” u službi Vrhovnog guvernera engleske crkve.

Kralj je kazao i kako su se “naše crkve, sinagoge, džamije, hramovi i gurdvare” (hramovi Sikhizma) ujedinili kako bi nahranili gladne.

“Christmas is a particularly poignant time for all of us who have lost loved ones.”

📺 In The King’s Christmas Broadcast, His Majesty reflects on Queen Elizabeth II’s faith in people and thanks those who have given their time to help others. pic.twitter.com/8RFCq6Wk0G

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2022