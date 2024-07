Posjetio 197 država, a jedna ga najviše očarala: ‘To je najljepša zemlja na svijetu’

Autor: V.S

Neki ljudi ne mogu pronaći svoj mir sve dok ne obiđu sve zemlje na planetu. Jedan od njih je i svjetski putnik, putopisac i vloger Drew Binsky ima samo 33 godine, a već se može pohvaliti da je posjetio svih 197 država koje su priznali Ujedinjeni narodi.

Amerikanac Drew zbog svojeg je poduhvata stekao veliku popularnost na YouTubeu i Instagramu, gdje dijeli svoje avanture, iskustva i korisne savjete za putovanja.

No, nije se svugdje ovaj momak osjećao “kao doma”. Put ga je odveo u mnoge opasne krajeve, a za Unilad je otkrio kako je najviše problema imao u Venecueli.

Oduševljen životom plemena

Zbog napetosti između ove zemlje i SAD-a, bilo mu je veoma teško dobiti vizu, ali mu je na kraju mu je uspjelo pa je i ona završila na njegovoj impresivnoj listi. Ono što ga je najviše zanimalo u njegovim avanturama je upoznavanje različitih kultura. “Stvarno volim posjećivati ​​autohtona plemena jer oni pokazuju da druga strana svijeta nije toliko opsjednuta tehnologijom i elektronikom”, rekao je.

“Ponizno je upoznati ljude i vidjeti kako žive u dalekim mjestima, planiram i dalje posjećivati ​​autohtona plemena uglavnom u Africi, ali i u Južnoj Americi i Indiji”, kaže Drew. Inače, njegovo je putovanje započelo 2o12. godine, a nakon što je završio svoju misiju otkrio je i koja ga je zemlja najviše očarala. Na broj jedan Binsky je stavio upravo Filipine.

“Mislim da je to najljepša zemlja na svijetu, veoma je sigurna i puna prijateljski nastrojenih ljudi. To je zapravo i sve što možete poželjeti u jednoj zemlji”, obrazložio je Binsky. No, Amerikanac se ipak nema namjeru skrasiti u ovom otočkom raju, već je najavio da će sa suprugom preseliti u Dubai.