Posinak milijardera iz nestale podmornice postao hit na internetu

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Dok se s sa strepnjom iščekuju najnovije o potrazi za nestalom podmornicom koja je istraživala olupine Titanica, Brian Szasz, posinak jednog od zarobljenih putnika, Hamisha Hardinga, zabavlja se odlascima na koncerte.

Naime, u utorak navečer Brian je objavio više ‘tweetova’ s koncerta Blink-182, dodavši kako se na taj način lakše nosi sa situacijom.

Blink 182 gets us through life’s toughest times!

— Brian (@audioguy182) June 21, 2023

Brian je jučer na Twitteru podijelio vijest kako je njegov očuh zarobljen u podmornici, a njegovi pratitelji bili su dirnuti jer je Brian tražio da mole za njega i obitelj.

No samo nekoliko sati nakon toga javio se s koncerta Blink-182, podijelivši djelić atmosfere putem kratkog videa.

“Možda je neukusno biti ovdje, ali moja obitelj bi željela da budem na nastupu Blink-182 jer je to moj omiljeni bend i glazba mi pomaže u teškim vremenima,” napisao je Brian putem Facebooka, no u međuvremenu je tu objavu izbrisao.

Podsjetimo, podmornica je u nedjelju zaronila kako bi Hamisha i suputnike odvela do 111 godina stare olupine Titanica. Vozilo je imalo zaliha kisika za do 96 sati, a prema izvještajima američke Obalne straže do danas je zaliha pala na samo 41 sat.