‘POSEBNO DOGAĐANJE’ Marko i Iris Livaja po prvi put su se pojavili u javnosti kao bračni par, sa sobom poveli i djecu

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Omiljeni Hajdukovac Marko Livaja i njegova supruga manekenka Iris ‘obavili’ su prvo zajedničko pojavljivanje nakon što su nedavno uplovili u ‘bračnu luku’.

Marko i Iris s djecom su se pojavili na Hajdukovom stadionu ‘Poljudu’ kako bi upisali svoja imena u parku ‘Za sva vrimena’ te su tom prigodom dali intervju za Naš Hajduk.

‘Meni se čini da je to jedan sasvim logičan slijed s obzirom na to da je suprug to što jest. Po meni, njegovo ime stvarno pripada tamo, a onda i ja i naša djeca. Ovo je jedna super ideja i jedna jako lijepa priča koja će ostati za sva vremena’, izjavila je Livajina supruga Iris.





Podsjećamo, novopečeni bračni par vjenčao se u crkvi svetog Stjepana na splitskom Sustipanu i to nakon osam godina zajedničkog suživota. Nakon obnove zavjeta, par se uputio u restoran ‘Adriatic’ u kojem su proslavu, prije njih, imali Petar Grašo i Hana Huljić.

Prvi ples mladenci su otplesali na pjesmu ‘Povedi me’ koju im je izvela Jasna Zlokić, a ostatak noći zabavljala ih je pjevačica Jelena Rozga.