PORUKA DOMAĆIM ‘ALAPAČAMA’, RUDAN NE ŠUTI NI O PIŠEK! ‘Nju ne treba ni žaliti ni braniti’: U svom stilu poručuje, ‘ona zna što hoće i kako do toga’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Jedna od najupečatljivijih ličnosti hrvatske književnosti, poznata “provokatorica” bez dlake na jeziku Vedrana Rudan, u intervjuu za 24dnevno iznijela je svoja zanimljiva stajališta o životu, braku i sreći, a svi su se iznenadili “emotivnijim” izjavama.

I već kad smo se prestrašili da se nešto događa s književnicom, ona se vratila u svom stilu i oplela po Nikolini Pišek i “lažnim feministkinjama“. “Nikolina Pišek nikad nije bila žrtva. Ona je hrabro nešto što zna što hoće i kako se toga dočepati. Nju ne treba ni žaliti ni braniti“, jasno i glasno je dala do znanja što misli “alapačama koje su opsjednute sobom“.

‘Nisu sve žene žrtve’

U svojoj izjavi za “Kurir” nadovezala se na prijašnji intervju u kojem je zaključila, uz to da je svijet crn i da je optimizam jednako idiotizam, da ženama nedostaje hrabrosti: “Kada konačno shvate da su uzalud patile, bude kasno. Važno je krenuti u promjenu na vrijeme, ja sam krenula u 36. godini u tu promjenu i još uvijek uživam u plodovima svog rada. “





Za takve sudbine žena okrivljuje upravo feministkinje: “‘Feministkinje’ me ‘ne vole’? Zašto bi me voljele? Gdje su bile i gdje su vaše “feministkinje” kad se trebalo suditi vašim ‘uglednim‘ zlostavljačima i silovateljima? Mislim na one odvratne političare. Jesu li demonstrirale, prozivale suce i sutkinje?” Ipak, pohvalila je onaj dio žena koje su izašle na beogradske ulice, povodom izlaska serijskog silovatelja Igora Miloševića na slobodu: “Te su žene na pravom putu. Treba pokazati stav i bijes. I učiniti sve da se pomogne prebijenim i silovanim ženama koje nemoćne i siromašne same sebi ne mogu pomoći. Nisu sve žene žrtve. Ima i dobrih glumica.”

Praktična, konzervativna, nikad neudata

Po njezinim dosadašnjim kritikama svi bismo očekivali da će Vedrana popljuvati ideju braka, no ona je iznenadila prozvavši sebe “konzervativnom ženom“: “Na ovim našim prostorima svaka žena koja ima djecu, ako može, treba imati i muža, pod uvjetom da je dobar.”

“Ja sam praktična žena i moram reći da su mnoge stvari i odnosi na ovim našim prostorima nedefinirani, tako da neudata žena ima mnogo manje prava nego udata. Mislim da u nama ženama još tinja ona želja da postoji taj neko tko je spreman da potpiše da vas službeno voli. Ja volim tu igru i nikada nisam bila neudata”, u svom je stilu odgovorila na pitanje doživljava li brak kao robiju.