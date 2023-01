PORUČILA DUŠEBRIŽNICIMA: ‘To nema veze sa zdravim razumom’, fatalnu glumicu optužili da je uništila Momčilovu obitelj! ‘Javnost zaslužuje istinu’

Medijske naslovnice posljednjih dana pune glasine o razlogu razvoda poznatog crnogorskog glumca Momčila Otaševića i hrvatske glumice Jelene Perčin.

Story je tako objavio da se glumački par navodno razvodi radi romanse Momčila i splitske glumice Ane Uršule Najev koja igra glavnu ulogu u “Kumovima”.

O svemu se u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju oglasila i splitska glumica poznata po incidentu u Flixbusu kad je zbog toga što nije imala kartu bila izbačena iz autobusa uz oduševljenje svih putnika.





Tko joj vjeruje?

Dotična sada tvrdi kako ona nije razlog razvodu, a što se tvrdilo u trač rubrikama.

“Apsolutno nije. Momo i ja smo kolege i nikad nismo imali, niti imamo ljubavni odnos. To da sam ja razlog njihovog razvoda nema nikakve veze s istinom i zdravim razumom. To je između ljudi koji se razvode i trebali biste njih upitati za detalje. Momo ima dvoje male djece i smatram da zbog toga javnost zaslužuje znati istinu. Barem iz poštovanja prema svima bližnjima, ako već ne postoji poštovanje prema nama”, rekla je.

Ljuta je na medije koji su plasirali informaciju kako je ona kriva za razvod glumačkog para.

“Činjenica da trenutno snimam seriju u kojoj mi je on glumački partner, kolega i prijatelj koji trenutno prolazi kroz proces razvoda, potpuno je, eto, dovoljna da me se javno, bez ikakvog potkrijepljena, dokaza ili bilo kakvih suvislih informacija, proziva kao krivca za rastavu mojih kolega. Bez ikakve zadrške usuđuje me se nazvati razaračicom obitelji i braka. Mediji su i ovog puta pretjerali u svojim nagađanjima, neprofesionalizmu, bezobzirnosti, narušavanju ugleda i klevetama. Da mislim samo na sebe, opet bih zažmirila na sve ovo, ali ono što je bitno jest postojanje drugih ljudi oko nas na koje ovakve stvari mogu ostaviti posljedice. Momčilo ima obitelj. Ja imam obitelj”, rekla je u intervjuu.