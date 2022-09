‘POR**GRAFIJA TREBA BITI ILEGALNA’ Bivša zvijezda filmova za odrasle: ‘Nisam znala da se zapravo trebam sek*ati s ljudima’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Lana Rhoades, bivša zvijezda filmova za odrasle, u podcastu Skinny Confidential progovorila je o karijeri koju je započela sa svojih 19 godina pa je otkrila da je poprilično aseksualna osoba, a porno filmove bi zabranila.

‘Mislim da to nije dobro ni za koga’, rekla je Lana koja je početkom ove godine postala majka, iznoseći kako sa svojih, tada, 19 godina nije znala u što se upušta.

‘Također sam spavala samo s jednom osobom u tom trenutku. Dakle, bila sam vrlo seksualno neiskusna. Zbog toga ili nekog drugog razloga nikad nisam shvaćala da se, želite li snimati porniće, zapravo morate seksati s ljudima’, ispričala je.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Lana Rhoades (@lanarhoades)

‘To je samo ideja, o u redu, bit ću kao Anna Nicole Smith ili ću biti kao Holly Madison ili neka druga osoba. Bila je to kao ideja u mojoj glavi, ali nisam bila dovoljno zrela da shvatim što je to zapravo. I vrlo, vrlo brzo sam shvatila da to nije za mene’, kazala je 26-godišnjakinja koja nije znala kako ne može birati kolege s kojima će snimati eksplicitne scene.

‘Mislim, u biti moraš se seksati s ljudima s kojima to nisi odabrao, a možda ti nisu privlačni, možda misliš da su odvratni i moraš se svejedno seksati s njima jer je to tvoj posao”, objasnila je i dodala kako smatra da industrija stavlja mlade žene u ranjiv položaj.









‘Kako bi 19-godišnja djevojka trebala biti stavljena u tu poziciju da se mora seksati s ljudima za koje zapravo ne želi uopće da dodiruju njezino ​​tijelo’, rekla je Rhoades.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Lana Rhoades (@lanarhoades)

Nakon što je napustila filmsku karijeru, Lana se posvetila izradi odjeće i donjeg rublja te je shvatila kako joj pornići nisu pomogli u tome da joj ljudi budu seksualno privlačniji.

‘Vratimo se na pornografiju, stvarno ne mislim da je dobra za bilo koga i mislim da bi je trebali učiniti ilegalnom, Iskreno, prilično sam aseksualna. Prilično kao da se nikad ne družim s ljudima, ne smatram ljude privlačnima i oduvijek sam bila takva, nije da postoji promjena nakon snimanja pornografije’, priznala je.