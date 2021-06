POPUT BLIZANACA: Nevjerojatna sličnost poznate plavuše i zgodnog pobjednika Eurosonga zabavlja internet!

Fenomen Damiano David doseže prave viralne razmjere – nakon što su fanovi prokopali čitavu njegovu prošlost, u virtualnom svijetu pronašli članove njegove obitelji i stare spotove, na red su došle i online pošalice koje zabavljaju njegove brojne poklonike.

Uočeno je, naime, da 22-godišnji pjevač grupe Måneskin neodoljivo podsjeća na pokojnu princezu Dianu od Walesa, jednu od najprepoznatljivijih povijesnih figura, nažalost, s tragičnim krajem.

“Damiano je isti Diana?”, zapitao se jedan Twitteraš i započeo lavinu usporedbi s voljenom princezom. Sliče li i vama?

Could I do this all night long? Yes pic.twitter.com/YXKx2rg1Ly

— Phoenix CS Andrews 🏳️‍⚧️ (@pennyb) May 27, 2021