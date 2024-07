Popularnom YouTuberu u Dalmaciji ukrali svotu novca od koje će vam se zavrtjeti u glavi

Najpopularniji YouTuber na ovim prostorima, Baka Prase, pravim imenom Bogdan Ilić, u ponedjeljak je opljačkan na Pagu, nakon čega se oglasio putem svojih društvenih mreža.

“Pokraden sam. Sinoć nam je netko upao u kuću, pokupio sve stvari iz nje, među kojima su bili satovi i novac koji sam ponio za snimanje spota za pjesmu s Voyageom. Šteta: sve stvari, čak i odjeća i parfemi ljudi koji su bili sa mnom. Moji Rolexi, keš, odjeća u vrijednosti od 250.000 eura”, napisao je Baka Prase.

“Hvala Bogu da smo uvjerili Igora da ne ostaje sam u kući jer je mogao nastradati. Hvala i hrvatskoj policiji što su odmah odgovorili na poziv, bacili se na posao, doveli forenzičare i odradili uviđaj. Nadam se da ćemo uskoro pronaći krivca”, dodao je.

Nudi i nagradu od 25.000 eura

Ilić je obećao i nagradu za one koji bi ponudili bilo kakve točne informacije: “Nagrada 25.000 eura za informacije koje će dovesti do pronalaženja lopova. Nagrada nakon uhićenja i povratka satova”, napisao je, a nedugo zatim hejterima posvetio novu objavu.

“Ja kad vidim da netko piše da sam zaslužio da me pokradu za 250 tisuća eura i da je to karma… A ne znaju da ću zaraditi tri puta više za dva mjeseca”, napisao je na fotografiji gdje pozira u svom Lamborghiniju. Podsjetimo, Ilić je nedavno upravo zbog novca prekinuo vezu s influencericom Anjom Blagojević, a detalje o svom prekidu su, dakako, iznijeli na društvenim mrežama.









“Prije svega želio bih se zahvaliti Anji zato što mi je unijela nešto novo u život, a to je ljubav, i to ljubav kakvu prije nje nikada nisam osjetio u životu. Hvala joj što me naučila da volim jer prije nje nijednu drugu nisam volio. Hvala joj na prelijepom periodu koji smo proveli zajedno. Ljudi na lajvu su primijetili da nam se odnos promijenio, to je zato što smo prekinuli prije još 20 dana. Bila je vrlo specifična situacija jer nije bilo vrijeme da objavim da smo prekinuli jer bi meni bilo teško zbog lajvova, da objašnjavam, i onda sam ostao u tom stanu da lajvam, a ona je otišla na more, pa se vratila. Bio je to najneugodniji period. Živjeli smo zajedno, a prekinuli smo. Ja sam se odselio, a Anja će ostati u onom stanu dok sebi ne nađe drugi stan”, objasnio je.