POPULARNI LIK IZ CRTIĆA ZAVRŠAVA KARIJERU: Optužen je da ‘promiče kulturu silovanja’, a sumnja se i na njegovog kolegu

Animirani je lik iz serije crtića Warner Bros. Looney Tunes i Merrie Melodies, popularni tvor Pepe Le Pew završio je svoju filmsku karijeru.

Kako piše New York Times, simpatični Pepe imenovan među likovima iz djetinjstva koji su “normalizirali kulturu silovanja”.

“Gdje si nestala, moj ljubavni oblačiću? Ja tražim da te nađem!”, znao je zavapiti Pepe Le Tvor, predstavljen 1945. Prikazan kao crno-bijeli tvor koji je ujedno i Francuz, Pepe je u neprestanoj u potrazi za ljubavlju, no mnoge ženke nisu bile oduševljene njegovim udvaranjem.

Iako je Pepe mnogima lijepa asocijacija na djetinjstvo, u današnjem svjetlu on je zlostavljač, prenosi Jutarnji list.

Među likovima iz djetinjstva koji su “normalizirali kulturu silovanja” spomenut je i Speedy Gonzales jer ima “prijatelje” koji su “pomogli popularizaciji korozivnog stereotipa pijanih i letargičnih Meksikanaca”. Pepe je već ranije optužen za širenje stereotipa o Francuzima.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021