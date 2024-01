Popularni glumac ogorčeno komentirao: ‘To suštinski nije točno, to je tragedija’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Srpski glumac Andrija Milošević, domaćoj javnosti poznati i po seriji ‘Andrija & Anđelka’, progovorio je za medije o naivnosti i životu, a posebno se osvrnuo na društvene mreže i način na koji se mnogi ljudi na njima prikazuju.

Glumac smatra da je riječ o tragediji vremena u kojemu živimo te da bi ljudi trebali dati najbolje od sebe drugima.

“Smatrajte da vas je Bog častio”

“Kad god ispadnete naivni, netko vas prevari, smatrajte da vas je Bog častio. To znači da ste još u duši ostali čisti, pravi ljudi, nesavršeni, kakvi smo svi”, započeo je glumac, a onda se ogorčeno osvrnuo:

“A svi koji se prave i misle da će im društvene mreže pomoći da prikažu sebe tako savršenima, tako prelijepima i prebogatima, a da to suštinski apsolutno nije točno, to je tragedija ovog vijeka. I da biste to izbjegli, sve najbolje iz sebe dajte drugima i ne brinite.”

Inače, glumac je nedavno iznenadio javnost fotografijom kojom je pokazao kako je izgledao prije 25 godina.

Glumac je u dalekoj prošlosti, prije dva desetljeća, izgledao potpuno drugačije, te bi ga na prvi pogled malo tko prepoznao. Andrija je tada imao dugu kosu i bio je drastično mršaviji nego danas.