Popularni glumac američkih serija umro dva dana prije svog rođendana

Autor: I.D.

Glumac Billy Miller preminuo je u petak, 15. rujna, dva dana prije svog 44. rođendana.

Glasnogovornik glumca potvrdio je za TMZ da je Miller preminuo u petak u Austinu. Razlog smrti nije preciziran, ali je rečeno da je glumac patio od depresije.

Miller je slavu stekao ulogama u sapunicama ‘The Young and The Restless’ i ‘General Hospital’. Za ulogu Billyja Abbotta u seriji ‘The Young and The Restless’ osvojio je tri Emmyja